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https://arabic.sputniknews.com/20220221/قذيفة-أوكرانية-تستهدف-نقطة-تفتيش-حدودية-روسية-في-روستوف-1058940300.html
قذيفة أوكرانية تستهدف نقطة تفتيش على الحدود الروسية ولا أنباء عن إصابات
قذيفة أوكرانية تستهدف نقطة تفتيش على الحدود الروسية ولا أنباء عن إصابات
أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا أصابت نقطة دائرة الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وأصدرت الوزارة بيانا رسميا قالت فيه إنه "في 21 شباط/فبراير عند الساعة 9:50 صباحًا، أطلقت قذيفة مجهولة الهوية من الأراضي الأوكرانية وسقطت على نقطة حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ودمرت كليا دون وقوع أي إصابات".وأضاف البيان: "المركز الحدودي يستخدم كمكان عمل النقطة الحدودية لإدارة الحدود التابعة للأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة روستوف، ويقع على مسافة حوالي 150 مترًا من الحدود الروسية الأوكرانية".
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روسيا

قذيفة أوكرانية تستهدف نقطة تفتيش على الحدود الروسية ولا أنباء عن إصابات

10:08 GMT 21.02.2022 (تم التحديث: 10:20 GMT 21.02.2022)
© AFP 2022 / Sergey Bobok الحدود الروسية الأوكرانية
الحدود الروسية الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / Sergey Bobok
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أعلنت وزارة الداخلية الروسية، اليوم الإثنين، أن قذيفة أطلقت من أوكرانيا أصابت نقطة دائرة الحدود التابع لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف.
وأصدرت الوزارة بيانا رسميا قالت فيه إنه "في 21 شباط/فبراير عند الساعة 9:50 صباحًا، أطلقت قذيفة مجهولة الهوية من الأراضي الأوكرانية وسقطت على نقطة حدودية تابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي ودمرت كليا دون وقوع أي إصابات".
وأضاف البيان: "المركز الحدودي يستخدم كمكان عمل النقطة الحدودية لإدارة الحدود التابعة للأمن الفدرالي الروسي في مقاطعة روستوف، ويقع على مسافة حوالي 150 مترًا من الحدود الروسية الأوكرانية".
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