https://arabic.sputniknews.com/20220221/لابيد-إسرائيل-تقف-بجانب-أمريكا-حال-نشوب-حرب-في-أوكرانيا-1058930795.html
لابيد: إسرائيل تقف بجانب أمريكا حال نشوب حرب في أوكرانيا
لابيد: إسرائيل تقف بجانب أمريكا حال نشوب حرب في أوكرانيا
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن تل أبيب ستقف بطبيعة الحال إلى جانب حليفتها التقليدية الولايات المتحدة،... 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T03:24+0000
2022-02-21T03:24+0000
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القدس - سبوتنيك. أدلى لابيد بهذا التصريحات خلال مقابلة خاصة مع القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، وقال خلالها، إنه "إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن إسرائيل ستقف بطبيعة الحال إلى جانب حليفتها الولايات المتحدة، على الرغم من الاهتمام بالحفاظ على علاقات جيدة مع الروس".وتابع لابيد قائلا، "لكننا بالتأكيد نستعد لكل الاحتمالات. استعداداتنا في مدينة لفيف (غربي أوكرانيا) جاهزة لاستيعاب طاقم السفارة الإسرائيلية".وحول ما إذا كانت إسرائيل ستشارك في العقوبات المفروضة على روسيا، قال لابيد إنه "على الرغم من الرغبة في الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو والتنسيق الأمني، إلا أنه يتوجب علينا النظر في هذا الأمر".
https://arabic.sputniknews.com/20220221/ماكرون-يقترح-عقد-قمة-بين-بوتين-وبايدن-بشأن-أوكرانيا-والرئيسان-يقبلان-1058930035.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار إسرائيل اليوم
لابيد: إسرائيل تقف بجانب أمريكا حال نشوب حرب في أوكرانيا
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قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن تل أبيب ستقف بطبيعة الحال إلى جانب حليفتها التقليدية الولايات المتحدة، على الرغم من المصلحة الإسرائيلية بالحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو.
القدس - سبوتنيك. أدلى لابيد بهذا التصريحات خلال مقابلة خاصة مع القناة 12 الإسرائيلية، مساء أمس الأحد، وقال خلالها، إنه "إذا اندلعت حرب بين روسيا وأوكرانيا، فإن إسرائيل ستقف بطبيعة الحال إلى جانب حليفتها
الولايات المتحدة، على الرغم من الاهتمام بالحفاظ على علاقات جيدة مع الروس".
وأضاف لابيد أنه "في هذه المرحلة يختلف تقييمنا الاستخباراتي عن تقييم الأمريكيين والبريطانيين، نحن نقدر أن فرص غزو روسيا لأوكرانيا أقل بالنسبة للتقديرات الأمريكية، لكننا بالتأكيد نستعد لذلك".
وتابع لابيد قائلا، "لكننا بالتأكيد نستعد لكل الاحتمالات. استعداداتنا في مدينة لفيف (غربي أوكرانيا) جاهزة لاستيعاب طاقم السفارة
الإسرائيلية".
وحول ما إذا كانت إسرائيل ستشارك في العقوبات المفروضة على روسيا، قال لابيد إنه "على الرغم من الرغبة في الحفاظ على علاقات جيدة مع موسكو والتنسيق الأمني، إلا أنه يتوجب علينا النظر في هذا الأمر".