https://arabic.sputniknews.com/20220221/لطفي-لبيب-يكشف-ما-فعله-معه-عادل-إمام-أثناء-تصوير-فيلم-السفارة-في-العمارة-1058972778.html
لطفي لبيب يكشف ما فعله معه عادل إمام أثناء تصوير فيلم السفارة في العمارة
لطفي لبيب يكشف ما فعله معه عادل إمام أثناء تصوير فيلم السفارة في العمارة
كشف الممثل المصري لطفي لبيب ما فعله زميله عادل إمام أثناء تصوير فيلم "السفارة في العمارة"، مشدا على أن الزعيم صاحب فضل كبير عليه. 21.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-21T22:31+0000
2022-02-21T22:31+0000
2022-02-21T22:31+0000
عادل إمام
أخبار الفنانين في مصر
المجتمع
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وقال لبيب، خلال مشاركته في برنامج عبر فضائية "دي أم سي"، عن عادل إمام إنه "فنان جميل بيشوف اللى قدامه كويس وذو فضل كبير علي".وقال لبيب إن مشهده الشهير له في فيلم "السفارة في العمارة"، (إنتاج 2005) "مشهد التورتة وأنا داخل بيها قالى خدها وإنت خارج وكانت لقطة جميلة".وأشار لبيب إلى أن مشاركته في هذا الفيلم كان سببا في رفع أجره، لافتا إلى أن أجره كان ضئيلا جدا مقارنةً بالأعمال التي جسدها فيما بعده.وقال لبيب إنه لعب دور "خط الوسط" في السينما مع حسن حسني وعزت أبو عوف وصلاح عبد الله، مؤكدا على أن "خط الوسط الذي قام به أثناء العديد من أعماله، هي ميزة كبيرة لدى الفنانين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عادل إمام, أخبار الفنانين في مصر, المجتمع
لطفي لبيب يكشف ما فعله معه عادل إمام أثناء تصوير فيلم السفارة في العمارة
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كشف الممثل المصري لطفي لبيب ما فعله زميله عادل إمام أثناء تصوير فيلم "السفارة في العمارة"، مشدا على أن الزعيم صاحب فضل كبير عليه.
وقال لبيب، خلال مشاركته في برنامج عبر فضائية "دي أم سي"، عن عادل إمام إنه "فنان جميل بيشوف اللى قدامه كويس وذو فضل كبير علي".
وأوضح: "عادل إمام كان له الفضل علي في العديد من الأعمال التي قدمتها، وأهمها فيلم السفارة في العمارة، حيث إنه كان يعطي له التوجيهات."
وقال لبيب إن مشهده الشهير له في فيلم "السفارة في العمارة"، (إنتاج 2005) "مشهد التورتة وأنا داخل بيها قالى خدها وإنت خارج وكانت لقطة جميلة".
وأشار لبيب إلى أن مشاركته في هذا الفيلم كان سببا في رفع أجره، لافتا إلى أن أجره كان ضئيلا جدا مقارنةً بالأعمال التي جسدها فيما بعده.
وقال لبيب إنه لعب دور "خط الوسط" في السينما مع حسن حسني وعزت أبو عوف وصلاح عبد الله، مؤكدا على أن "خط الوسط الذي قام به أثناء العديد من أعماله، هي ميزة كبيرة لدى الفنانين".