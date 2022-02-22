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https://arabic.sputniknews.com/20220222/إصابة-4-موريتانيين-بنيران-الجيش-الجزائري-في-مناطق-حدودية-ينقب-فيها-عن-الذهب-1059020187.html
إصابة 4 موريتانيين بنيران الجيش الجزائري في مناطق حدودية ينقب فيها عن الذهب
إصابة 4 موريتانيين بنيران الجيش الجزائري في مناطق حدودية ينقب فيها عن الذهب
أصيب أربعة موريتانيين جراء قصف تعرضت له سيارتهم في منطقة حدودية بين موريتانيا والجزائر معروفة بتوافر معدن الذهب فيها، حيث يقوم أشخاص بالتنقيب عنه. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T19:42+0000
2022-02-22T19:42+0000
الجزائر
موريتانيا
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الرباط - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري موريتاني لـ"سبوتنيك"، إنه تم نقل المصابين للمشفى بعد أن عثر عليهم جرحى جراء قصف تم من داخل الأراضي الجزائرية.وأكد المصدر "أنهم مصابون بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا يزال البحث جاريا عن ثلاثة موريتانيين كانوا في المنطقة ويعتقد أنه تم اعتقالهم بعد دخولهم الأراضي الجزائرية".يشار إلى أن المناطق الحدودية بين موريتانيا والجزائر تشهد عمليات كر وفر بين الجنود والمهربين والمنقبين عن الذهب.
https://arabic.sputniknews.com/20220102/بعد-الطريق-البري-مع-موريتانيا-هل-تسعى-الجزائر-لإنشاء-مطارات-حدودية-1054864369.html
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الجزائر, موريتانيا

إصابة 4 موريتانيين بنيران الجيش الجزائري في مناطق حدودية ينقب فيها عن الذهب

19:42 GMT 22.02.2022
© AP Photo / Uncreditedالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© AP Photo / Uncredited
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أصيب أربعة موريتانيين جراء قصف تعرضت له سيارتهم في منطقة حدودية بين موريتانيا والجزائر معروفة بتوافر معدن الذهب فيها، حيث يقوم أشخاص بالتنقيب عنه.
الرباط - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري موريتاني لـ"سبوتنيك"، إنه تم نقل المصابين للمشفى بعد أن عثر عليهم جرحى جراء قصف تم من داخل الأراضي الجزائرية.

وأكد المصدر "أنهم مصابون بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا يزال البحث جاريا عن ثلاثة موريتانيين كانوا في المنطقة ويعتقد أنه تم اعتقالهم بعد دخولهم الأراضي الجزائرية".

يشار إلى أن المناطق الحدودية بين موريتانيا والجزائر تشهد عمليات كر وفر بين الجنود والمهربين والمنقبين عن الذهب.
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2022
بعد الطريق البري مع موريتانيا... هل تسعى الجزائر لإنشاء مطارات حدودية
2 يناير, 16:01 GMT
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