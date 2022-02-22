إصابة 4 موريتانيين بنيران الجيش الجزائري في مناطق حدودية ينقب فيها عن الذهب
© AP Photo / Uncreditedالجيش الجزائري
© AP Photo / Uncredited
أصيب أربعة موريتانيين جراء قصف تعرضت له سيارتهم في منطقة حدودية بين موريتانيا والجزائر معروفة بتوافر معدن الذهب فيها، حيث يقوم أشخاص بالتنقيب عنه.
الرباط - سبوتنيك. وقال مصدر عسكري موريتاني لـ"سبوتنيك"، إنه تم نقل المصابين للمشفى بعد أن عثر عليهم جرحى جراء قصف تم من داخل الأراضي الجزائرية.
وأكد المصدر "أنهم مصابون بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا يزال البحث جاريا عن ثلاثة موريتانيين كانوا في المنطقة ويعتقد أنه تم اعتقالهم بعد دخولهم الأراضي الجزائرية".
يشار إلى أن المناطق الحدودية بين موريتانيا والجزائر تشهد عمليات كر وفر بين الجنود والمهربين والمنقبين عن الذهب.
وأكد المصدر "أنهم مصابون بجروح متفاوتة الخطورة، فيما لا يزال البحث جاريا عن ثلاثة موريتانيين كانوا في المنطقة ويعتقد أنه تم اعتقالهم بعد دخولهم الأراضي الجزائرية".
يشار إلى أن المناطق الحدودية بين موريتانيا والجزائر تشهد عمليات كر وفر بين الجنود والمهربين والمنقبين عن الذهب.
2 يناير, 16:01 GMT