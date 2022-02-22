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https://arabic.sputniknews.com/20220222/العراق-الحشد-الشعبي-يفكك-عبوة-ناسفة-في-محافظة-ديالي-1058977387.html
العراق... الحشد الشعبي يفكك عبوة ناسفة في محافظة ديالى
العراق... الحشد الشعبي يفكك عبوة ناسفة في محافظة ديالى
أعلن هيئة الحشد الشعبي العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك عبوة ناسفة في محافظة ديالى. 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T06:29+0000
2022-02-22T06:30+0000
أخبار العراق اليوم
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وقال بيان الهيئة، إن قوتي الحشد الشعبي والاستخبارات عثرتا على عبوة ناسفة تم زرعها داخل أحد كراجات السيارات، حسب موقع السومرية نيوز العراقي. وتابع البيان، أن العبوة الناسفة تم العثور عليها قرب منفذ المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى. وقامت القوات بعد ذلك بعملية مسح وتفتيش للأماكن القريبة من المكان.
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أخبار العراق اليوم

العراق... الحشد الشعبي يفكك عبوة ناسفة في محافظة ديالى

06:29 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 06:30 GMT 22.02.2022)
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMFقوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021
قوات الحشد الشعبي العراقي في عرض عسكري في ديالى، العراق 26 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / MEDIA OFFICE PMF
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أعلن هيئة الحشد الشعبي العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تفكيك عبوة ناسفة في محافظة ديالى.
وقال بيان الهيئة، إن قوتي الحشد الشعبي والاستخبارات عثرتا على عبوة ناسفة تم زرعها داخل أحد كراجات السيارات، حسب موقع السومرية نيوز العراقي.
وتابع البيان، أن العبوة الناسفة تم العثور عليها قرب منفذ المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى. وقامت القوات بعد ذلك بعملية مسح وتفتيش للأماكن القريبة من المكان.
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