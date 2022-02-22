عربي
بوتين: اتفاقيات مينسك لم تعد موجودة لقد اعترفنا بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
https://arabic.sputniknews.com/20220222/مجلس-الاتحاد-الروسي-يتلقى-طلبا-من-بوتين-بشأن-استخدام-الجيش-خارج-البلاد-1059007464.html
مجلس الاتحاد الروسي يوافق بالإجماع على استخدام الجيش في دونباس بناء على طلب بوتين
مجلس الاتحاد الروسي يوافق بالإجماع على استخدام الجيش في دونباس بناء على طلب بوتين
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، إن المجلس تلقى طلبا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن استخدام الجيش الروسي خارج البلاد، حيث وافق... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:49+0000
2022-02-22T16:28+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058971821_0:0:3166:1782_1920x0_80_0_0_a8429b658ee3a67e85ba68c519739871.jpg
وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، على أن المجلس وافق بالإجماع على استخدام الجيش الروسي خارج أراضي البلاد.وبدوره، أشار نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، إلى أن الوضع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين صعب للغاية، ويميل إلى التدهور، مؤكدا أنه يجب على روسيا حماية سكان تلك المناطق، خصوصا أن الكثير منهم من مواطني روسيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058971821_435:0:3166:2048_1920x0_80_0_0_16bb584818e3032e161c0b70b669fdb9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا

مجلس الاتحاد الروسي يوافق بالإجماع على استخدام الجيش في دونباس بناء على طلب بوتين

15:49 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 22.02.2022)
© Sputnik . Алексей Никольский / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال التوقيع على مراسيم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من قبل روسيا 21 فبراير 2022
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال التوقيع على مراسيم الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من قبل روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© Sputnik . Алексей Никольский
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
يتبع
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، إن المجلس تلقى طلبا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن استخدام الجيش الروسي خارج البلاد، حيث وافق المجلس على استخدام الجيش الروسي في دونباس.
وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، على أن المجلس وافق بالإجماع على استخدام الجيش الروسي خارج أراضي البلاد.

"ننطلق من حقيقة أن هذه القوات ستكون بمثابة وحدات حفظ سلام تهدف إلى إحلال الأمن في دونباس".

فالينتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي
فالينتينا ماتفيينكو،
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي
وبدوره، أشار نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، إلى أن الوضع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين صعب للغاية، ويميل إلى التدهور، مؤكدا أنه يجب على روسيا حماية سكان تلك المناطق، خصوصا أن الكثير منهم من مواطني روسيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... المؤتمر الصحفي للرئيس الروسي ونظيره الأذربيجاني15:45 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала