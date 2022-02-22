https://arabic.sputniknews.com/20220222/مجلس-الاتحاد-الروسي-يتلقى-طلبا-من-بوتين-بشأن-استخدام-الجيش-خارج-البلاد-1059007464.html
مجلس الاتحاد الروسي يوافق بالإجماع على استخدام الجيش في دونباس بناء على طلب بوتين
مجلس الاتحاد الروسي يوافق بالإجماع على استخدام الجيش في دونباس بناء على طلب بوتين
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، إن المجلس تلقى طلبا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن استخدام الجيش الروسي خارج البلاد، حيث وافق... 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T15:49+0000
2022-02-22T15:49+0000
2022-02-22T16:28+0000
روسيا
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وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، على أن المجلس وافق بالإجماع على استخدام الجيش الروسي خارج أراضي البلاد.وبدوره، أشار نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، إلى أن الوضع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين صعب للغاية، ويميل إلى التدهور، مؤكدا أنه يجب على روسيا حماية سكان تلك المناطق، خصوصا أن الكثير منهم من مواطني روسيا.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مجلس الاتحاد الروسي يوافق بالإجماع على استخدام الجيش في دونباس بناء على طلب بوتين
15:49 GMT 22.02.2022 (تم التحديث: 16:28 GMT 22.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، إن المجلس تلقى طلبا من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن استخدام الجيش الروسي خارج البلاد، حيث وافق المجلس على استخدام الجيش الروسي في دونباس.
وأكدت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، اليوم الثلاثاء، على أن المجلس وافق بالإجماع على استخدام الجيش الروسي خارج أراضي البلاد.
"ننطلق من حقيقة أن هذه القوات ستكون بمثابة وحدات حفظ سلام تهدف إلى إحلال الأمن في دونباس".
فالينتينا ماتفيينكو،
رئيسة مجلس الاتحاد الروسي
وبدوره، أشار نائب وزير الدفاع الروسي نيكولاي بانكوف، إلى أن الوضع في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين صعب للغاية، ويميل إلى التدهور، مؤكدا أنه يجب على روسيا حماية سكان تلك المناطق، خصوصا أن الكثير منهم من مواطني روسيا.