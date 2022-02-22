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https://arabic.sputniknews.com/20220222/محكمة-عراقية-تقضي-بعدم-دستورية-تمثيل-بعض-المكونات-في-مجلس-النواب-1058997751.html
محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية تمثيل بعض المكونات في مجلس النواب
محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية تمثيل بعض المكونات في مجلس النواب
قضت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تمثيل بعض مكونات الأقلية في مجلس النواب (البرلمان). 22.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-22T13:27+0000
2022-02-22T13:27+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
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وقررت المحكمة عدم دستورية الفقرات "ب" و"د" و"هـ" من البند الثاني من المادة 13 من قانون الانتخابات الخاص بمقاعد الأيزيديين والشبك والكورد الفيليين في مجلس النواب، بحسب شبكة رووداو العراقية.واعتبرت المحكمة أن الفقرة "ب" والتي نصت على أن المكون الأيزيدي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى (شمال) تتعارض وأحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور.وقالت إنه يجب معاملة المكون المذكور كسائر باقي مكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستورية تلك الفقرة.وأصدرت المحكمة قرارات مماثلة تتعلق بالفقرة "د" والتي نصت على أن المكون الشبكي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى، والفقرة "هـ" والتي نصت على أن مكون الكورد الفيليين لديهم مقعدا واحدا في محافظة واسط.وقررت المحكمة في منطوق حكمها بعدم دستورية تلك الفقرات، و"وجوب معاملة المكونات الأيزيدية والصابئة المندائية والمكون الشبكي والكورد الفيليين بمعاملة كافة أبناء الشعب العراقي".وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى رفعتها النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، خالدة خليل رشو، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب.يشار إلى أن المادة "13" من قانون الانتخابات العراقي لعام 2020، منحت المكون المسيحي خمسة مقاعد في حين منحت الصابئة والأيزيديين والكورد الفيليين مقعدا واحدا لكل منها.
https://arabic.sputniknews.com/20190125/أمير-إيزيدية-العراق-العالم-1038545373.html
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العراق, أخبار العراق اليوم

محكمة عراقية تقضي بعدم دستورية تمثيل بعض المكونات في مجلس النواب

13:27 GMT 22.02.2022
© REUTERS / STRINGERالبرلمان العراقي
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
© REUTERS / STRINGER
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قضت المحكمة الاتحادية في العراق، اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية تمثيل بعض مكونات الأقلية في مجلس النواب (البرلمان).
وقررت المحكمة عدم دستورية الفقرات "ب" و"د" و"هـ" من البند الثاني من المادة 13 من قانون الانتخابات الخاص بمقاعد الأيزيديين والشبك والكورد الفيليين في مجلس النواب، بحسب شبكة رووداو العراقية.
واعتبرت المحكمة أن الفقرة "ب" والتي نصت على أن المكون الأيزيدي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى (شمال) تتعارض وأحكام المواد 14 و16 و20 من الدستور.
وقالت إنه يجب معاملة المكون المذكور كسائر باقي مكونات الشعب العراقي مما يقتضي الحكم بعدم دستورية تلك الفقرة.
وأصدرت المحكمة قرارات مماثلة تتعلق بالفقرة "د" والتي نصت على أن المكون الشبكي لديه مقعد واحد في محافظة نينوى، والفقرة "هـ" والتي نصت على أن مكون الكورد الفيليين لديهم مقعدا واحدا في محافظة واسط.
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خاص لـ"سبوتنيك"... صور أمير الإيزيديين في العراق والعالم داخل أحد مستشفيات أوروبا
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وقررت المحكمة في منطوق حكمها بعدم دستورية تلك الفقرات، و"وجوب معاملة المكونات الأيزيدية والصابئة المندائية والمكون الشبكي والكورد الفيليين بمعاملة كافة أبناء الشعب العراقي".
وجاء قرار المحكمة على خلفية دعوى رفعتها النائبة عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، خالدة خليل رشو، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب.
يشار إلى أن المادة "13" من قانون الانتخابات العراقي لعام 2020، منحت المكون المسيحي خمسة مقاعد في حين منحت الصابئة والأيزيديين والكورد الفيليين مقعدا واحدا لكل منها.
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