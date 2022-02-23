https://arabic.sputniknews.com/20220223/إيران-مفاوضات-فيينا-النووية-وصلت-مرحلة-حساسة-ومهمة-ولن-نتنازل-عن-خطوطنا-الحمراء-1059040712.html
إيران: مفاوضات فيينا النووية وصلت مرحلة حساسة ومهمة ولن نتنازل عن خطوطنا الحمراء
إيران: مفاوضات فيينا النووية وصلت مرحلة حساسة ومهمة ولن نتنازل عن خطوطنا الحمراء
أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن "المفاوضات في فيينا وصلت لمرحلة مهمة وحساسة"، مشيرا إلى قوة الالتزام بقضية المفاوضات. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T10:38+0000
2022-02-23T10:38+0000
2022-02-23T10:38+0000
إيران
أخبار إيران
مفاوضات
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وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البورسعيدي في طهران إن "مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة ولن نتنازل عن خطوطنا الحمراء".وأضاف: "من ناحية الأمريكيين، فهم لم يطبقوا أي شيء ولم يقوموا بأي خطوة عملية لإثبات حسن النوايا حتى الآن"، متابعا: "ما زالت نظرتنا إيجابية وهناك موضوعات حساسة ومهمة قليلة لا زالت عالقة في المفاوضات".كما طالب مجلس الشورى الإيراني، الرئيس إبراهيم رئيسي بعدم الالتزام بأي اتفاق في مفاوضات فيينا إلا إذا ضمن تحقيق 6 شروط حددها المجلس.وحسب رسالة نشرتها وكالة إرنا، بعث 250 نائبا في مجلس الشورى بيانا إلى رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، طالبوه فيها بعدم التزام حكومته بأي اتفاقيات في فيينا إلا بـ 6 ضمانات.
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إيران, أخبار إيران, مفاوضات
إيران: مفاوضات فيينا النووية وصلت مرحلة حساسة ومهمة ولن نتنازل عن خطوطنا الحمراء
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أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن "المفاوضات في فيينا وصلت لمرحلة مهمة وحساسة"، مشيرا إلى قوة الالتزام بقضية المفاوضات.
وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العماني بدر البورسعيدي في طهران إن "مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة
ولن نتنازل عن خطوطنا الحمراء".
وأضاف: "من ناحية الأمريكيين، فهم لم يطبقوا أي شيء ولم يقوموا بأي خطوة عملية لإثبات حسن النوايا حتى الآن"، متابعا: "ما زالت نظرتنا إيجابية وهناك موضوعات حساسة ومهمة قليلة لا زالت عالقة في المفاوضات".
وطالبت وزارة الخارجية الإيرانية، في وقت سابق، أمريكا والترويكا الأوروبية "باتباع فوري للخطوات التي اتخذتها إيران في سياق التوصل إلى اتفاق نهائي خلال مفاوضات فيينا".
كما طالب مجلس الشورى الإيراني، الرئيس إبراهيم رئيسي بعدم الالتزام بأي اتفاق في مفاوضات فيينا
إلا إذا ضمن تحقيق 6 شروط حددها المجلس.
وحسب رسالة نشرتها وكالة إرنا، بعث 250 نائبا في مجلس الشورى بيانا إلى رئيس الجمهورية، إبراهيم رئيسي، طالبوه فيها بعدم التزام حكومته بأي اتفاقيات في فيينا إلا بـ 6 ضمانات.