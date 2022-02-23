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https://arabic.sputniknews.com/20220223/الأمن-اللبناني-يعلن-إلقاء-القبض-على-جماعة-إرهابية-تكفيرية-تجند-شباناً--1059038513.html
الأمن اللبناني يعلن إلقاء القبض على جماعة إرهابية تكفيرية تجند شبانا
الأمن اللبناني يعلن إلقاء القبض على جماعة إرهابية تكفيرية تجند شبانا
أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أنه تم إلقاء القبض على جماعة إرهابية تكفيرية تجند شباناً في لبنان. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
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وأكد أن الجماعة الإرهابية من جنسية فلسطينية وأنها تجند الشباب لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية كانت ستسقط الكثير من الضحايا، حسب ليبانون ديبايت.وأكدت صفحة الأمن اللبناني الرسمية على تويتر أن: "زير الداخلية أعلن عبر مؤتمر صحفي عن إحباط شعبة المعلومات مخططاً إرهابياً لشبكة تكفيرية كانت تخطط لتفجير سترات ناسفة وتنفيذ عمليات انغماسية تستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية".وكشفت السلطات اللبنانية في وقت سابق عن إحباطها عملية تهريب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، تضمنت نحو 700 ألف حبة من عقار الكبتاغون.
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العالم العربي, أخبار لبنان

الأمن اللبناني يعلن إلقاء القبض على جماعة إرهابية تكفيرية تجند شبانا

10:00 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 23.02.2022)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRضباط الشرطة اللبنانية ينظرون إلى مدخل مرآب ما يعتقد أنه منزل كارلوس غصن في بيروت
ضباط الشرطة اللبنانية ينظرون إلى مدخل مرآب ما يعتقد أنه منزل كارلوس غصن في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / MOHAMED AZAKIR
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أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أنه تم إلقاء القبض على جماعة إرهابية تكفيرية تجند شباناً في لبنان.
وأكد أن الجماعة الإرهابية من جنسية فلسطينية وأنها تجند الشباب لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية كانت ستسقط الكثير من الضحايا، حسب ليبانون ديبايت.
وأكدت صفحة الأمن اللبناني الرسمية على تويتر أن: "زير الداخلية أعلن عبر مؤتمر صحفي عن إحباط شعبة المعلومات مخططاً إرهابياً لشبكة تكفيرية كانت تخطط لتفجير سترات ناسفة وتنفيذ عمليات انغماسية تستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية".
وكشفت السلطات اللبنانية في وقت سابق عن إحباطها عملية تهريب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، تضمنت نحو 700 ألف حبة من عقار الكبتاغون.
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