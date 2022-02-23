الأمن اللبناني يعلن إلقاء القبض على جماعة إرهابية تكفيرية تجند شبانا
10:00 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 10:04 GMT 23.02.2022)
© REUTERS / MOHAMED AZAKIRضباط الشرطة اللبنانية ينظرون إلى مدخل مرآب ما يعتقد أنه منزل كارلوس غصن في بيروت
أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أنه تم إلقاء القبض على جماعة إرهابية تكفيرية تجند شباناً في لبنان.
وأكد أن الجماعة الإرهابية من جنسية فلسطينية وأنها تجند الشباب لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية كانت ستسقط الكثير من الضحايا، حسب ليبانون ديبايت.
وزير الداخلية بسام مولوي: تم القاء القبض على جماعة ارهابية تكفيرية تجند شباناً في لبنان من جنسية فلسطينية لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية كانت ستسقط الكثير من الضحايا #ليبانون_ديبايت— Lebanon Debate (@lebanondebate) February 23, 2022
وأكدت صفحة الأمن اللبناني الرسمية على تويتر أن: "زير الداخلية أعلن عبر مؤتمر صحفي عن إحباط شعبة المعلومات مخططاً إرهابياً لشبكة تكفيرية كانت تخطط لتفجير سترات ناسفة وتنفيذ عمليات انغماسية تستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية".
وزير الداخلية يعلن عبر مؤتمر صحفي عن احباط شعبة المعلومات مخططاً ارهابياً لشبكة تكفيرية كانت تخطط لتفجير سترات ناسفة وتنفيذ عمليات انغماسية تستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية #قوى_الأمن— قوى الامن الداخلي (@LebISF) February 23, 2022
وكشفت السلطات اللبنانية في وقت سابق عن إحباطها عملية تهريب مخدرات إلى المملكة العربية السعودية، تضمنت نحو 700 ألف حبة من عقار الكبتاغون.