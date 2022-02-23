https://arabic.sputniknews.com/20220223/الانتخابات-الرئاسية-في-فرنسا-ماكرون-يبدأ-حملته-الانتخابية-من-مدينة-مارسيليا-1059038656.html

الانتخابات الرئاسية في فرنسا... ماكرون يبدأ حملته من مارسيليا

الانتخابات الرئاسية في فرنسا... ماكرون يبدأ حملته من مارسيليا

يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أول اجتماع له ضمن الحملة الانتخابية للرئاسة المقبلة، في الـ 5 من شهر مارس/آذار المقبل في مدينة مارسيليا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T10:02+0000

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أخبار فرنسا

إيمانويل ماكرون

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ونقلت صحيفة "لا ديباش" المحلية، عن ثلاثة مصادر من حزب "الجهورية إلى الأمام"، اليوم الأربعاء، قولها إن إيمانويل ماكرون، الذي لم يعلن بعد ترشيحه للرئاسة، سيعقد أول اجتماعاته الانتخابية يوم السبت 5 مارس في مرسيليا في بارك تشانوت.هذا ومن المنتظر أن يعلن رئيس الدولة ترشحه الأسبوع المقبل في موعد لا يزال مجهولا.وأفادت وسائل إعلام فرنسية بينها إذاعة "آر تي إل" وتلفزيون "سي نيوز"، أمس الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن ترشحه لولاية ثانية عشية انقضاء المهلة الرسمية المحددة لإيداع ملفات الترشح لدى المجلس الدستوري في الرابع من مارس/آذار، مؤكدة أنه سيقدم على هذه الخطوة خلال زيارة عمل بإحدى مناطق البلاد.وتشهد بعض الأحزاب صعوبة في تعيين مرشحها للانتخابات المقبلة، لا سيما لدى ممثلي اليمين المتطرف مارين لوبان زعيمة "التجمع الوطني" وإيريك زمور الصحافي والكاتب، الذي يخوض معركة شرسة ضد المسلمين والمهاجرين على حد سواء.كما يواجه مرشح أقصى اليسار جان لوك ميلنشون ووزيرة العدل السابقة كريستيان توبيرا المقربة من الحزب الاشتراكي نفس الصعوبات في الحصول على التوقيعات.هذا وسيكشف المجلس الدستوري في فرنسا في 11 مارس/آذار عن القائمة الرسمية للمرشحين إلى الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي ستجرى دورتها الأولى في 10 أبريل/نيسان والثانية في 24 من الشهر ذاته.

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أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون