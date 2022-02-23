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الجعفري: سوريا تدعم اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك
الجعفري: سوريا تدعم اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك
أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري أن سوريا تدعم اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مشيراً إلى أنها مستعدة للعمل على بناء علاقات مع... 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T08:18+0000
2022-02-23T08:44+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
بشار الجعفري
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وقال الجعفري في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية: "إن الأحداث المرتبطة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإعلان روسيا الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا له علاقة بالجغرافيا السياسية ولهذا فالجميع معني بهذا الأمر فالمسألة هي فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في فرض النظام القطبي الواحد على مجمل دول العالم بما في ذلك روسيا والصين أم لا، أي أن الموضوع له علاقة بالجغرافيا السياسية وليس بالسياسة بالمعنى البسيط للكلمة ولذلك فإن سوريا جزء من المشهد والصين وفنزويلا وإيران جزء من هذا المشهد بالمعنى الجيوبولوتيكي".وذكر الجعفري أن الرئيس السوري، بشار الأسد استقبل قبل شهرين وفداً من مجلس الدوما الروسي برئاسة دميتري سابلين وهو عضو في الدوما من جمهورية دونيتسك وأكد وقتها الأسد استعداد سوريا للاعتراف بجمهورية دونيتسك.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, بشار الجعفري

الجعفري: سوريا تدعم اعتراف روسيا باستقلال دونيتسك ولوغانسك

08:18 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 08:44 GMT 23.02.2022)
© REUTERS / BRENDAN MCDERMIDالدكتور بشار الجعفري
الدكتور بشار الجعفري - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / BRENDAN MCDERMID
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أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري أن سوريا تدعم اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك مشيراً إلى أنها مستعدة للعمل على بناء علاقات مع الجمهوريتين في سياق المصالح المشتركة.
وقال الجعفري في مقابلة مع قناتي السورية والإخبارية: "إن الأحداث المرتبطة بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وإعلان روسيا الاعتراف باستقلالهما عن أوكرانيا له علاقة بالجغرافيا السياسية ولهذا فالجميع معني بهذا الأمر فالمسألة هي فيما إذا كانت الولايات المتحدة ستنجح في فرض النظام القطبي الواحد على مجمل دول العالم بما في ذلك روسيا والصين أم لا، أي أن الموضوع له علاقة بالجغرافيا السياسية وليس بالسياسة بالمعنى البسيط للكلمة ولذلك فإن سوريا جزء من المشهد والصين وفنزويلا وإيران جزء من هذا المشهد بالمعنى الجيوبولوتيكي".
وذكر الجعفري أن الرئيس السوري، بشار الأسد استقبل قبل شهرين وفداً من مجلس الدوما الروسي برئاسة دميتري سابلين وهو عضو في الدوما من جمهورية دونيتسك وأكد وقتها الأسد استعداد سوريا للاعتراف بجمهورية دونيتسك.
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