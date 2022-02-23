https://arabic.sputniknews.com/20220223/الخارجية-الروسية-تناقش-موضوع-تعزيز-العلاقات-بين-دولة-قطر-وجمهورية-الشيشان-1059030081.html
الخارجية الروسية تناقش موضوع تعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الشيشان
الخارجية الروسية تناقش موضوع تعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الشيشان
ناقشت وزارة خارجية روسيا الاتحادية، موضوع تعزيز العلاقات بين روسيا وقطر، ولا سيما مع جمهورية الشيشان. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T07:08+0000
2022-02-23T07:08+0000
2022-02-23T07:08+0000
روسيا
قطر
ميخائيل بوغدانوف
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التقى نائب وزير خارجية روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف بالسفير فوق العادة والمفوض لدولة قطر لدى روسيا الاتحادية، أحمد بن ناصر آل ثاني، ومستشار رئيس جمهورية الشيشان توركو داودوف، وشارك أيضًا في الاجتماع ممثل رئيس جمهورية الشيشان في الدول العربية والإسلامية .بدوره، أكد سفير قطر في موسكو أن "صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف يعرفون بعضهما شخصيا، لذا فإن لقاء اليوم سيسهم في مزيد من تطوير العلاقات بين قطر وجمهورية الشيشان وسفارة قطر في موسكو ستبذل قصارى جهدها في هذا الاتجاه".تحدث ممثل رئيس جمهورية الشيشان، توركو داودوف، للمشاركين في الاجتماع عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية، وعن الظروف التي تم خلقها للمستثمرين. كما أشار إلى أن تدفق السياح من الخارج القريب والبعيد يتزايد كل عام، مؤكدا أن الإنتاج الصناعي آخذ في الازدياد، والمؤشرات الاقتصادية آخذة في الارتفاع.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, قطر, ميخائيل بوغدانوف
الخارجية الروسية تناقش موضوع تعزيز العلاقات بين دولة قطر وجمهورية الشيشان
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ناقشت وزارة خارجية روسيا الاتحادية، موضوع تعزيز العلاقات بين روسيا وقطر، ولا سيما مع جمهورية الشيشان.
التقى نائب وزير خارجية روسيا الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ميخائيل بوغدانوف بالسفير فوق العادة والمفوض لدولة قطر لدى روسيا الاتحادية، أحمد بن ناصر آل ثاني، ومستشار رئيس جمهورية الشيشان توركو داودوف، وشارك أيضًا في الاجتماع ممثل رئيس جمهورية الشيشان في الدول العربية والإسلامية .
وقال بوغدانوف: "اليوم جمهورية الشيشان هي منطقة نامية بشكل ديناميكي في روسيا، لقد زرت غروزني عدة مرات وأعجبت بسرور بنظافتها وهندستها المعمارية الحديثة وسكانها الطيبين. بالنسبة للمستثمرين، هذه منصة جذابة للغاية من حيث تطوير الأعمال. يعمل المستثمرون العرب في جمهورية الشيشان".
بدوره، أكد سفير قطر في موسكو أن "صاحب السمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس جمهورية الشيشان رمضان قاديروف يعرفون بعضهما شخصيا، لذا فإن لقاء اليوم سيسهم في مزيد من تطوير العلاقات بين قطر وجمهورية الشيشان وسفارة قطر في موسكو ستبذل قصارى جهدها في هذا الاتجاه".
تحدث ممثل رئيس جمهورية الشيشان، توركو داودوف، للمشاركين في الاجتماع عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في الجمهورية، وعن الظروف التي تم خلقها للمستثمرين. كما أشار إلى أن تدفق السياح من الخارج القريب والبعيد يتزايد كل عام، مؤكدا أن الإنتاج الصناعي آخذ في الازدياد، والمؤشرات الاقتصادية آخذة في الارتفاع.