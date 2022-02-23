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https://arabic.sputniknews.com/20220223/الكاظمي-يبشر-بـبداية-جديدة-لاستعادة-العراق-دوره-وحضوره-1059047222.html
الكاظمي يبشر بـ"بداية جديدة" لاستعادة العراق "دوره وحضوره"
الكاظمي يبشر بـ"بداية جديدة" لاستعادة العراق "دوره وحضوره"
صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن "إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره". 23.02.2022, سبوتنيك عربي
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2022-02-23T12:24+0000
العراق
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وأشار الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً".وأضاف ان "ذلك يعد بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".وأكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تطلع بلاده لبناء أفضل العلاقات، مع دول الجوار والدول العربية والصديقة؛ وذلك بمناسبة خروج العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دفع كافة التعويضات المالية عن غزو الكويت، في تسعينيات القرن الماضي.
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العراق, العالم العربي

الكاظمي يبشر بـ"بداية جديدة" لاستعادة العراق "دوره وحضوره"

12:24 GMT 23.02.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICEرئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في "قمة بغداد"، العراق 28 أغسطس 2021
رئيس وزراء العراقي مصطفى الكاظمي في قمة بغداد، العراق 28 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / IRAQI PM MEDIA OFFICE
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صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن "إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره".
وأشار الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً".
وأضاف ان "ذلك يعد بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".
وأكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تطلع بلاده لبناء أفضل العلاقات، مع دول الجوار والدول العربية والصديقة؛ وذلك بمناسبة خروج العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دفع كافة التعويضات المالية عن غزو الكويت، في تسعينيات القرن الماضي.
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