https://arabic.sputniknews.com/20220223/الكاظمي-يبشر-بـبداية-جديدة-لاستعادة-العراق-دوره-وحضوره-1059047222.html
الكاظمي يبشر بـ"بداية جديدة" لاستعادة العراق "دوره وحضوره"
الكاظمي يبشر بـ"بداية جديدة" لاستعادة العراق "دوره وحضوره"
صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن "إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره". 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T12:24+0000
2022-02-23T12:24+0000
2022-02-23T12:24+0000
العراق
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_0:64:1600:964_1920x0_80_0_0_b93a377d44683048d4e988d9d2307be4.jpg
وأشار الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً".وأضاف ان "ذلك يعد بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".وأكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تطلع بلاده لبناء أفضل العلاقات، مع دول الجوار والدول العربية والصديقة؛ وذلك بمناسبة خروج العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دفع كافة التعويضات المالية عن غزو الكويت، في تسعينيات القرن الماضي.
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/0f/1050159075_116:0:1484:1026_1920x0_80_0_0_03b22233c48625dc5462dc6231cf21fb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العراق, العالم العربي
الكاظمي يبشر بـ"بداية جديدة" لاستعادة العراق "دوره وحضوره"
تابعنا عبر
صرح رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن "إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره".
وأشار الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" إلى أن "العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً".
وأضاف ان "ذلك يعد بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".
وأكد رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، تطلع بلاده لبناء أفضل العلاقات، مع دول الجوار والدول العربية والصديقة؛ وذلك بمناسبة خروج العراق من إجراءات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بعد دفع كافة التعويضات المالية عن غزو الكويت، في تسعينيات القرن الماضي.