https://arabic.sputniknews.com/20220223/الملك-السعودي-يصدر-أمرا-بشأن-قضاة-ديوان-المظالم-1059053248.html
الملك السعودي يصدر أمرا بشأن قضاة ديوان المظالم
الملك السعودي يصدر أمرا بشأن قضاة ديوان المظالم
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بشأن قضاة ديوان المظالم، بأن تتم ترقية وتعيين 15 قاضيا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T13:59+0000
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وأوضح رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن "الأمر الملكي تضمن ترقية خمسة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية أربعة قضاة على درجة (وكيل محكمة/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/أ) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (ملازم قضائي)".وقال اليوسف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمر الملكي "يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم، ويحقق بإذن الله الجودة والكفاءة في كل أعمال القضاء الإداري".ولفت رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري إلى أن قيادة المملكة تولي عناية واهتماما بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم، سعيًا إلى ما يتحقق به من صيانة الحقوق ورد المظالم.
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السعودية, أخبار السعودية اليوم
الملك السعودي يصدر أمرا بشأن قضاة ديوان المظالم
13:59 GMT 23.02.2022 (تم التحديث: 14:03 GMT 23.02.2022) تابعنا عبر
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بشأن قضاة ديوان المظالم، بأن تتم ترقية وتعيين 15 قاضيا.
وأوضح رئيس الديوان رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن "الأمر الملكي تضمن ترقية خمسة قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية أربعة قضاة على درجة (وكيل محكمة/ب) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (قاضي/أ) وتعيين ثلاثة قضاة على درجة (ملازم قضائي)".
وقال اليوسف، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الأمر الملكي "يأتي ليؤكد حرص القيادة الرشيدة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية لتطوير أدائه وسير العمل به، للوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم، ويحقق بإذن الله الجودة والكفاءة في كل أعمال القضاء الإداري".
ولفت رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري إلى أن قيادة المملكة تولي عناية واهتماما بمرفق القضاء الإداري وديوان المظالم، سعيًا إلى ما يتحقق به من صيانة الحقوق ورد المظالم.