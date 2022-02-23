https://arabic.sputniknews.com/20220223/تورتشاك-من-الصعب-التفاوض-مع-السلطات-الحالية-في-كييف-بالنسبة-لهم-دونباس-إقليم-1059047852.html

تورتشاك: من الصعب التفاوض مع السلطات الحالية في كييف بالنسبة لهم دونباس إقليم

تورتشاك: من الصعب التفاوض مع السلطات الحالية في كييف بالنسبة لهم دونباس إقليم

يشك أندريه تورتشاك، نائب أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، في إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن قضية دونباس مع السلطات الحالية في أوكرانيا. 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T12:30+0000

2022-02-23T12:30+0000

2022-02-23T12:30+0000

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار جمهورية دونيتسك

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1058981922_0:200:2931:1849_1920x0_80_0_0_dc1ab73ebbfa233ed301c7a2b93792d7.jpg

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين: "أشك في إمكانية الحوار، لأننا موجودون في" نصفي الكرة الأرضية "المختلفين تمامًا. بالنسبة لهم، دونباس هي إقليم، وبالنسبة لنا، دونباس هو شعب. ولن نتفق هنا أبدًا. مع هذه الحكومة (من أوكرانيا – محرر). من غير المرجح أن نتفق على شيء ما".كما أكد تورتشاك، أن اجتماعًا لوزراء خارجية روسيا وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيين سيعقد في المستقبل القريب لمناقشة مسألة تحديد مواقع البعثات الدبلوماسية.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، أبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قوات الأمن الأوكرانية. أعلنت قيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الإجلاء المؤقت للمواطنين إلى مقاطعة روستوف فيما يتعلق بالتهديد بغزو أوكرانيا. بادئ ذي بدء، يتعلق الإخلاء بالنساء والأطفال وكبار السن. قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد يأمر الجيش قريباً بالهجوم، لتنفيذ خطة لغزو دونيتسك ولوغانسك. يوم السبت، 19 فبراير/شباط، وقع قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك مراسيم بشأن التعبئة العامة، ثم لجأوا إلى روسيا لطلب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين.وخاطب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، عقب اجتماع مجلس الأمن، مواطني روسيا وصرح بأنه يرى ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وأشار إلى أن العالم يفضل عدم ملاحظة الرعب والإبادة الجماعية في دونباس، فلا يمر يوم دون قصف، ولا يتوقف قتل المدنيين والحصار. كما ذكر الرئيس، في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف. بعد ذلك وقع الرئيس مراسيم في الكرملين تعترف بالوغانسك ودونيتسك. وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك من القوات المسلحة الروسية.

جمهورية لوغانسك الشعبية

أخبار جمهورية دونيتسك

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك