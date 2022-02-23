https://arabic.sputniknews.com/20220223/حميدتي-يصل-موسكو-لإجراء-مباحثات-مع-مسؤولين-بالحكومة-الروسية-1059067230.html
حميدتي يصل موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين بالحكومة الروسية
حميدتي يصل موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين بالحكومة الروسية
أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وصول الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس إلى العاصمة الروسية، موسكو، برفقة عدد من الوزراء. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T18:39+0000
2022-02-23T18:39+0000
2022-02-23T18:39+0000
المجلس الانتقالي السوداني
روسيا
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جاء ذلك في بيان نشره مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الأربعاء، على حسابه بموقع "فيسبوك".وقال البيان إن نائب رئيس المجلس وصل إلى موسكو مساء اليوم، في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية.وتابع البيان: "ويرافقه وفد يضم وزير المالية، جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات، أبو بكر عمر البشري، ووزير الطاقة والنفط، محمد عبد الله ووزير المعادن"، ومسؤولين آخرين.وأشار البيان إلى أن دقلو سيجري مباحثات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الروسية.وأوضح أن الزيارة تأتي لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
المجلس الانتقالي السوداني, روسيا
حميدتي يصل موسكو لإجراء مباحثات مع مسؤولين بالحكومة الروسية
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أعلن مجلس السيادة الانتقالي السوداني، وصول الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس إلى العاصمة الروسية، موسكو، برفقة عدد من الوزراء.
جاء ذلك في بيان نشره مجلس السيادة الانتقالي، اليوم الأربعاء، على حسابه بموقع "فيسبوك".
وقال البيان إن نائب رئيس المجلس
وصل إلى موسكو مساء اليوم، في زيارة رسمية بدعوة من الحكومة الروسية.
وتابع البيان: "ويرافقه وفد يضم وزير المالية، جبريل إبراهيم، ووزير الزراعة والغابات، أبو بكر عمر البشري، ووزير الطاقة والنفط، محمد عبد الله ووزير المعادن"، ومسؤولين آخرين.
وأشار البيان إلى أن دقلو سيجري مباحثات مع عدد من المسؤولين في الحكومة الروسية.
وأوضح أن الزيارة تأتي لبحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصالح البلدين في المجالات كافة.