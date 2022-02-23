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https://arabic.sputniknews.com/20220223/رئيسي-يستقبل-وزير-الخارجية-العماني-ويؤكد-أن-تعاون-البلدين-يمكن-أن-يساهم-في-حل-القضايا-الدولية-1059053383.html
رئيسي يستقبل وزير الخارجية العماني ويؤكد أن تعاون البلدين يمكن أن يساهم في حل القضايا الدولية
رئيسي يستقبل وزير الخارجية العماني ويؤكد أن تعاون البلدين يمكن أن يساهم في حل القضايا الدولية
التقى وزير الخارجية العماني بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث أكد الأخير أن التعاون بين الجانبين يمكنه أن يساهم في حل القضايا الإقليمية والدولية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T13:49+0000
2022-02-23T13:49+0000
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طهران - سبوتنيك. ولفت رئيسي، بحسب الرئاسة الإيرانية، إلى أن طهران لديها الرغبة في تطوير العلاقات والتعاون مع الدول الصديقة وبينها سلطنة عمان.في السياق: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات التي تجريها إيران مع القوى الدولية الكبرى في فيينا لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي وصلت لمرحلة "مهمة وحساسة".وأكد عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي من طهران مع نظيره العماني بدر البوسعيدي "مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة ولن نتنازل عن خطوطنا الحمراء"، مضيفا "من ناحية الأميركيين لم يطبقوا أي شيء ولم يقوموا بأي خطوة عملية لإثبات حسن النوايا حتى الآن".وأوضح "ما زالت نظرتنا إيجابية وهناك موضوعات حساسة ومهمة قليلة لا زالت عالقة في المفاوضات".وأشار الوزير الإيراني إلى أن "هناك تبادل الكتابات مع ممثل أميركا في فيينا وتسلمت إيران الكثير من الرسائل من المسؤولين الأميركيين لضرورة الحوار المباشر"، موضحا "المهم بالنسبة لنا ماهي الفائدة التي سنحصل عليها من المفاوضات المباشرة مع واشنطن".
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العالم, العالم العربي

رئيسي يستقبل وزير الخارجية العماني ويؤكد أن تعاون البلدين يمكن أن يساهم في حل القضايا الدولية

13:49 GMT 23.02.2022
© AFP 2022 / -الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022
الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، مغادرا مطار مهر آباد، متجها إلى مطار الدوحة الدولي، 21 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© AFP 2022 / -
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التقى وزير الخارجية العماني بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، حيث أكد الأخير أن التعاون بين الجانبين يمكنه أن يساهم في حل القضايا الإقليمية والدولية.
طهران - سبوتنيك. ولفت رئيسي، بحسب الرئاسة الإيرانية، إلى أن طهران لديها الرغبة في تطوير العلاقات والتعاون مع الدول الصديقة وبينها سلطنة عمان.
في السياق: قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، إن المفاوضات التي تجريها إيران مع القوى الدولية الكبرى في فيينا لمحاولة إعادة إحياء الاتفاق النووي وصلت لمرحلة "مهمة وحساسة".

وأكد عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي من طهران مع نظيره العماني بدر البوسعيدي "مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي وصلت إلى مرحلة حساسة ومهمة ولن نتنازل عن خطوطنا الحمراء"، مضيفا "من ناحية الأميركيين لم يطبقوا أي شيء ولم يقوموا بأي خطوة عملية لإثبات حسن النوايا حتى الآن".

وأوضح "ما زالت نظرتنا إيجابية وهناك موضوعات حساسة ومهمة قليلة لا زالت عالقة في المفاوضات".

وأشار الوزير الإيراني إلى أن "هناك تبادل الكتابات مع ممثل أميركا في فيينا وتسلمت إيران الكثير من الرسائل من المسؤولين الأميركيين لضرورة الحوار المباشر"، موضحا "المهم بالنسبة لنا ماهي الفائدة التي سنحصل عليها من المفاوضات المباشرة مع واشنطن".
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