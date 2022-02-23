https://arabic.sputniknews.com/20220223/لافروف-يجب-أن-تقف-الأمانة-العامة-للأمم-المتحدة-على-الحياد-في-أي-أزمة-1059036295.html

لافروف: يجب أن تقف الأمانة العامة للأمم المتحدة بجانب الحيادية في أي أزمة

لافروف: يجب أن تقف الأمانة العامة للأمم المتحدة بجانب الحيادية في أي أزمة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعرض لضغوط من الغرب بشأن ما يحدث في شرق أوكرانيا، وأن تصريحاته حول هذا... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T08:57+0000

2022-02-23T08:57+0000

2022-02-23T09:16+0000

روسيا

سيرغي لافروف

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وقال في بداية اللقاء مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لسوريا غير بيدرسن: "للأسف الشديد، تعرض الأمين العام للأمم المتحدة، الذي تمثله أنت، لضغوط من الغرب وأدلى بعدة تصريحات في اليوم السابق حول ما يحدث في شرق أوكرانيا لا تتناسب مع وضعه وسلطاته في ظل الأمم المتحدة".وأكد لافروف، أن روسيا نقلت إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيوغوتيريش تقييم موسكو لتصريحاته حول موضوع أوكرانيا: "لقد نقلنا من خلال ممثلنا (في الأمم المتحدة) في نيويورك إلى السيد غوتيريش تقييمنا لتصريحاته".وأضاف: "في أي نزاع، بما في ذلك النزاع السوري، فإن الأمانة العامة للأمم المتحدة ملزمة بمراعاة الحياد، وهي ملزمة دائمًا بالدعوة إلى الحوار المباشر بين الدول المتحاربة، كما هو الحال في الأزمة السورية. ولكن فيما يتعلق بالوضع في أوكرانيا، لم يرفع الأمين العام صوته أبدًا لصالح الحاجة إلى الامتثال لمتطلبات حزمة تدابير مينسك، قرار مجلس الأمن 2202، الذي يتطلب بشكل مباشر حل جميع المشكلات بالاتفاق بين كييف ودونيتسك ولوغانسك، ولا أحد في الغرب ذكر ذلك من قبل، وللأسف اتبع الأمين العام هذه الأمثلة المحزنة".كما طلب لافروف من بيدرسن، إن أمكن، نقل تقييمات روسيا الاتحادية شخصيًا إلى غوتيريش.في وقت سابق، وصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قرار روسيا بالاعتراف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك بأنه انتهاك لسيادة أوكرانيا و"ضربة قاتلة" لاتفاقيات مينسك.

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روسيا, سيرغي لافروف