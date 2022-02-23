https://arabic.sputniknews.com/20220223/لماذا-من-المفيد-تناول-موزة-واحدة-يوميا-1059028778.html

لماذا من المفيد تناول موزة واحدة يوميا

لماذا من المفيد تناول موزة واحدة يوميا

أحد الأسباب التي تشرح أهمية الموز في النظام الغذائي اليومي هو أنه يحسن حالة البكتيريا المعوية ويعزز الهضم الجيد. ويتحدث موقع ميديك فوروم عن فؤائد تناول موزة... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T06:21+0000

2022-02-23T06:21+0000

2022-02-23T06:21+0000

مجتمع

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مفيد للهضم: الموز غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف التي تحفز الأمعاء. كما أنه يوجد المغنيسيوم والبوتاسيوم فيه. غالبًا ما تحدث مشكلات الجهاز الهضمي بسبب نقص العناصر الغذائية. إذا كنت تأكل موزة واحدة يوميًا، يمكنك منع هذه المشكلة.قد يساعد في تخفيف آلام المعدة: يشار إلى الموز أحيانًا باسم "علاج حرقة المعدة" للتخلص من الانزعاج الناجم عن حمض المعدة الزائد. هذا ليس أقله بسبب محتوى النشا فيها. يغلف لب الموز الغشاء المخاطي المعدي المتهيج مثل طبقة واقية، ويريح الجهاز الهضمي، ويؤثر أيضًا بشكل إيجابي على التوازن الحمضي القاعدي.رفع المزاج: يحتوي الموز على التربتوفان، وهو حمض أميني يتحول إلى "هرمون السعادة" السيروتونين. كما أنه يزيد من محتوى الدوبامين في الجسم، مما يؤدي أيضًا إلى تحسين الحالة النفسية.توفير الطاقة: في الموز، يتم دمج الفركتوز مع الألياف القابلة للذوبان، ونتيجة لذلك، يكون الحمل الجلايسيمي على الجسم معتدلاً للغاية - ترتفع مستويات السكر في الدم بعد تناول هذه الفاكهة تدريجياً وليس بشكل حاد.حماية من الأمراض: البوتاسيوم الموجود في الموز له تأثير مفيد على ضغط الدم، ويحسن الدورة الدموية. في المقابل، وجد باحثون في جامعة جيونج سانج الوطنية الكورية الجنوبية أنه يحتوي مادة تقلل الإجهاد التأكسدي، وبالتالي تقلل خطر الإصابة بأمراض التنكس العصبي، بما في ذلك مرض ألزهايمر.

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مجتمع