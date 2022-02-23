https://arabic.sputniknews.com/20220223/مجلس-الأمن-القومي-والدفاع-الأوكراني-ليس-لديه-معلومات-تفيد-بأن-أوكرانيا-ستطور-أسلحة-نووية-1059041579.html
مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ليس لديه معلومات تفيد بأن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية
مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ليس لديه معلومات تفيد بأن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية
أعلن أليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أنه ليس لديه معلومات عن أن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T10:52+0000
2022-02-23T10:52+0000
2022-02-23T10:52+0000
أخبار أوكرانيا
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وقال في إحاطة اليوم الأربعاء: "لم يتحدث رئيس (أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي) عن تطوير أسلحة نووية. ولفت الرئيس الانتباه إلى وفاء جميع الموقعين على مذكرة بودابست بشروط أمننا المنصوص عليها هناك. أخذ الموقعون السلطة لضمان استقلالنا لأننا تخلينا عن جميع الأسلحة النووية، وإمكاناتنا النووية، لم أر أو أسمع في أي مكان أننا سنصنع أسلحة نووية...".قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، متحدثًا في مؤتمر ميونيخ، إنه سيبدأ مفاوضات المشاركين في مذكرة بودابست بشأن الأمن، مما يعني توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا فيما يتعلق بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة حظر الانتشار النووي). وكلف وزير الخارجية بدعوتهم. وفقًا للرئيس الأوكراني، إذا لم يتم تنفيذها أو لم تكن هناك ضمانات أمنية لكييف نتيجة لذلك، "سيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابست لا تعمل، وسيتم التشكيك بجميع قرارات الحزمة لعام 1994".
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ليس لديه معلومات تفيد بأن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية
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أعلن أليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أنه ليس لديه معلومات عن أن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية.
وقال في إحاطة اليوم الأربعاء: "لم يتحدث رئيس (أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي) عن تطوير أسلحة نووية. ولفت الرئيس الانتباه إلى وفاء جميع الموقعين على مذكرة بودابست بشروط أمننا المنصوص عليها هناك. أخذ الموقعون السلطة لضمان استقلالنا لأننا تخلينا عن جميع الأسلحة النووية، وإمكاناتنا النووية، لم أر أو أسمع في أي مكان أننا سنصنع أسلحة نووية...".
قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، متحدثًا في مؤتمر ميونيخ، إنه سيبدأ مفاوضات المشاركين في مذكرة بودابست بشأن الأمن، مما يعني توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا فيما يتعلق بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة حظر الانتشار النووي). وكلف وزير الخارجية بدعوتهم. وفقًا للرئيس الأوكراني، إذا لم يتم تنفيذها أو لم تكن هناك ضمانات أمنية لكييف نتيجة لذلك، "سيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابست لا تعمل، وسيتم التشكيك بجميع قرارات الحزمة لعام 1994".