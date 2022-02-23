عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220223/مجلس-الأمن-القومي-والدفاع-الأوكراني-ليس-لديه-معلومات-تفيد-بأن-أوكرانيا-ستطور-أسلحة-نووية-1059041579.html
مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ليس لديه معلومات تفيد بأن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية
مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ليس لديه معلومات تفيد بأن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية
أعلن أليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أنه ليس لديه معلومات عن أن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية. 23.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-23T10:52+0000
2022-02-23T10:52+0000
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058933411_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_8272cd66de125cb8a3167a6ae5dcdbd8.jpg
وقال في إحاطة اليوم الأربعاء: "لم يتحدث رئيس (أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي) عن تطوير أسلحة نووية. ولفت الرئيس الانتباه إلى وفاء جميع الموقعين على مذكرة بودابست بشروط أمننا المنصوص عليها هناك. أخذ الموقعون السلطة لضمان استقلالنا لأننا تخلينا عن جميع الأسلحة النووية، وإمكاناتنا النووية، لم أر أو أسمع في أي مكان أننا سنصنع أسلحة نووية...".قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، متحدثًا في مؤتمر ميونيخ، إنه سيبدأ مفاوضات المشاركين في مذكرة بودابست بشأن الأمن، مما يعني توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا فيما يتعلق بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة حظر الانتشار النووي). وكلف وزير الخارجية بدعوتهم. وفقًا للرئيس الأوكراني، إذا لم يتم تنفيذها أو لم تكن هناك ضمانات أمنية لكييف نتيجة لذلك، "سيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابست لا تعمل، وسيتم التشكيك بجميع قرارات الحزمة لعام 1994".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058933411_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_591243b5af4ed126710198f75c631cfd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ليس لديه معلومات تفيد بأن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية

10:52 GMT 23.02.2022
© REUTERS / Maksim Levinالوضع الحالي في إقليم دونباس - رجل مسن، 63 عاماً، يتفقد منزلاُ تعرض للقصف الصاروخي الأوكراني في قوية ترامتشوك في منطقة دونيتسك، 20 فبراير 2022.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - رجل مسن، 63 عاماً، يتفقد منزلاُ تعرض للقصف الصاروخي الأوكراني في قوية ترامتشوك في منطقة دونيتسك، 20 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.02.2022
© REUTERS / Maksim Levin
تابعنا عبرGoogle news
أعلن أليكسي دانيلوف، أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أنه ليس لديه معلومات عن أن أوكرانيا ستطور أسلحة نووية.
وقال في إحاطة اليوم الأربعاء: "لم يتحدث رئيس (أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي) عن تطوير أسلحة نووية. ولفت الرئيس الانتباه إلى وفاء جميع الموقعين على مذكرة بودابست بشروط أمننا المنصوص عليها هناك. أخذ الموقعون السلطة لضمان استقلالنا لأننا تخلينا عن جميع الأسلحة النووية، وإمكاناتنا النووية، لم أر أو أسمع في أي مكان أننا سنصنع أسلحة نووية...".
قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، متحدثًا في مؤتمر ميونيخ، إنه سيبدأ مفاوضات المشاركين في مذكرة بودابست بشأن الأمن، مما يعني توفير ضمانات أمنية لأوكرانيا فيما يتعلق بالانضمام إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (معاهدة حظر الانتشار النووي). وكلف وزير الخارجية بدعوتهم. وفقًا للرئيس الأوكراني، إذا لم يتم تنفيذها أو لم تكن هناك ضمانات أمنية لكييف نتيجة لذلك، "سيكون لأوكرانيا كل الحق في الاعتقاد بأن مذكرة بودابست لا تعمل، وسيتم التشكيك بجميع قرارات الحزمة لعام 1994".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Солдат ВСУ на боевой машине пехоты в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... أزمة دونباس: الوضع على الحدود ورد فعل المجتمع الدولي10:05 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала