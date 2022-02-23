https://arabic.sputniknews.com/20220223/مجلس-الأمن-القومي-والدفاع-الأوكراني-يقرر-إعلان-حالة-الطوارئ-في-جميع-أنحاء-البلاد-1059040839.html

مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني يقرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني يقرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

أعلن سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن المجلس قرر إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، باستثناء منطقتي دونيتسك ولوغانسك، مؤكدا... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T10:42+0000

2022-02-23T10:42+0000

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أخبار أوكرانيا

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وقال: "تمت مناقشة مسألة إعلان حالة الطوارئ ... تم اتخاذ القرار. وفقًا لتشريعاتنا، يجب أن يوافق البرلمان الأوكراني على هذا القرار في غضون 48 دقيقة ... سيتم فرض حالة الطوارئ في جميع أنحاء أوكرانيا، باستثناء دونيتسك ولوغانسك".وتابع أنه قد يتم فرض حظر تجول في بعض مناطق أوكرانيا إذا لزم الأمر كجزء من حالة الطوارئ.وأضاف أنه سيتم تشديد الإجراءات أو تخفيفها حسب الوضع في أجزاء مختلفة من البلاد.حالة الطوارئ هي نظام قانوني خاص يمكن إعلانه مؤقتًا في أوكرانيا أو في بعض مناطقها في حالة حدوث حالات طوارئ خطيرة بشكل خاص ذات طبيعة من صنع الإنسان وطبيعية (كوارث طبيعية، كوارث، خاصة الحرائق الكبيرة، انتشار الأوبئة، وما إلى ذلك)، مما يشكل تهديدًا لحياة وصحة السكان.يقدم مجلس الأمن القومي والدفاع في أوكرانيا أو مجلس الوزراء اقتراحا بفرض حالة الطوارئ إلى رئيس أوكرانيا. يجوز فرض حالة الطوارئ لمدة لا تزيد على 30 يومًا، أولا تزيد على 60 يومًا في بعض مناطقها. إذا لزم الأمر، يجوز للرئيس تمديد حالة الطوارئ، ولكن ليس لأكثر من 30 يومًا.تنص حالة الطوارئ على إدخال نظام خاص للدخول والخروج، فضلاً عن تقييد حرية التنقل في المنطقة التي يتم فيها فرض حالة الطوارئ. تشمل حالة الطوارئ أيضًا حظر التظاهرات والإضرابات الجماهيرية. بموجب حالة الطوارئ، يحظر ما يلي: تغيير دستور أوكرانيا، والقوانين الانتخابية، وكذلك إجراء انتخابات على جميع المستويات.

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