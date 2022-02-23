https://arabic.sputniknews.com/20220223/نائب-ألماني-سياسة-الغرب-تجاه-موسكو-أدت-إلى-تصعيد-الأزمة-حول-أوكرانيا-1059044926.html

نائب ألماني: سياسة الغرب تجاه موسكو أدت إلى تصعيد الأزمة حول أوكرانيا

نائب ألماني: سياسة الغرب تجاه موسكو أدت إلى تصعيد الأزمة حول أوكرانيا

قال النائب في حزب "البديل من أجل ألمانيا" يفغيني شميدت إن لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين الحق في تقرير المصير من خلال إجراء استفتاء، مشيرا إلى أن عقوبات... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T11:44+0000

2022-02-23T11:44+0000

2022-02-23T11:44+0000

روسيا

العالم

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وقال شميدت لوكالة "سبوتنيك": "لسكان الجمهوريات الشعبية الحق في تقرير مصيرهم في إطار استفتاء عام".وأضاف أن "حزبه يعتقد أن سياسة الغرب تجاه موسكو أدت إلى تصعيد الأزمة حول أوكرانيا".وشدد عضو البرلمان الألماني على أنه "لسنوات عديدة ، تجاهل الغرب المصالح الأمنية لروسيا ، وقام بشكل منهجي بتوسيع الناتو إلى الشرق ... ومحاولة جر أوكرانيا إلى مجال اهتمامها".وبحسب شميدت، فإن العقوبات التي فرضها عدد من الدول الغربية على روسيا لن تؤدي إلا إلى تفاقم الوضع.ويعتقد شميدت أن ألمانيا، مثلها مثل أي دولة غربية أخرى، عانت من سياسات معادية لروسيا، وأن الولايات المتحدة زادت إمداداتها من النفط والديزل من روسيا، على الرغم من العقوبات.ولخص السياسي الألماني أن تعليق واردات الغاز الروسي سيؤدي إلى تفاقم أزمة الطاقة في ألمانيا، وربما يثير جولة جديدة من التضخم.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.على إثر ذلك، وبعد مناشدة قيادات دونيتسك ولوغانسك، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي خطاب موجه للأمة الروسية، عن ضرورة الاعتراف الفوري بسيادة جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ووقع مراسيم الاعتراف عقب الخطاب بحضور رئيسي الجمهورتين، وأصدر بوتين تعليماته بضمان الحفاظ على السلام فيهما من قبل القوات المسلحة الروسية، كما ذكر الرئيس أنه في حالة حدوث مزيد من إراقة الدماء في دونباس، فإن المسؤولية الكاملة ستكون على عاتق نظام كييف.

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