https://arabic.sputniknews.com/20220223/-مجلة-أرماتا-يمكن-أن-تصبح-وحشا-حقيقيا-في-ساحة-المعركة-1059028114.html

مجلة: "أرماتا" يمكن أن تصبح وحشا حقيقيا في ساحة المعركة

مجلة: "أرماتا" يمكن أن تصبح وحشا حقيقيا في ساحة المعركة

يمكن أن تصبح الدبابة الروسية الجديدة "أرماتا تي-14" مفترسًا حقيقيًا، في ساحة المعركة. إنها محمية بشكل جيد، حتى أنها أفضل تسليحا وتستخدم الكثير من التكنولوجيا... 23.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-23T05:22+0000

2022-02-23T05:22+0000

2022-02-23T05:22+0000

رصد عسكري

سلاح روسيا

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واحدة من أكثر ميزات التصميم إثارة للاهتمام في تي-14 هي الكبسولة المدرعة في مقدمة الدبابة، التي تضم طاقمًا من ثلاثة أفراد. يوجد مدفع دبابة 125 ملم في برج غير مأهول، ويتم توجيهه وتحميله آليًا.بفضل كاميرات الفيديو ذات الزاوية العريضة، يرى الطاقم من كبسولتهم كل ما يحدث حول الدبابة. يتمتع القائد والمدفعي بمشاهد بانورامية على البرج، جنبًا إلى جنب مع التصوير الحراري وجهاز ضبط المسافة بالليزر. يعمل النظام بشكل جيد في أي طقس وفي أي وقت من اليوم. يمكن لدبابة "أرماتا" -التي يبلغ وزنها 48 طنًا بمحرك بقوة 1500 حصان- أن تتحرك بسرعة 80 كم / ساعة، أي أنها أسرع من تي-90 أو أبرامز، واحتياطي الطاقة 500 كم.ومع ذلك، فإن مزايا "تي-14" لا تقتصر على هذا. "أرماتا" ليست فقط دبابة، ولكنها أيضًا منصة قتالية متنوعة لحاملة الجنود المدرعة الجديدة وأنواع أخرى من المركبات القتالية.

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

رصد عسكري, سلاح روسيا