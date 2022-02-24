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بيسكوف: الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا
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https://arabic.sputniknews.com/20220224/ألمانيا-تعتزم-مساعدة-بولندا-بشأن-اللاجئين-القادمين-من-أوكرانيا-1059091098.html
ألمانيا تعتزم مساعدة بولندا بشأن اللاجئين القادمين من أوكرانيا
ألمانيا تعتزم مساعدة بولندا بشأن اللاجئين القادمين من أوكرانيا
قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستقدم الدعم لدول شرق أوروبا وخاصة بولندا التي تواجه تدفق لاجئين بسبب الصراع في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T10:41+0000
2022-02-24T10:41+0000
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ونقلت "رويترز" عن فيسر، قولها في بيان: "سنقدم دعما هائلا للدول المتضررة، وخاصة جارتنا بولندا، في حال وجود تحركات كبيرة للاجئين"، وأضافت أن السلطات الأمنية الألمانية كثفت إجراءات الحماية ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة.وفي وقت سابق، دعاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى اجتماع عاجل لقادة "الناتو" بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.جاء ذلك في تدوينة نشرها جونسون، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الخميس، أشار فيها إلى أن القارة الأوروبية تشهد وضعا كارثيا.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.وقال بوتين إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
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ألمانيا تعتزم مساعدة بولندا بشأن اللاجئين القادمين من أوكرانيا

10:41 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الذهاب إلى بنك الصورإيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021
إيواء لاجئين من الشرق الأوسط في مركز مؤقت للمهاجرين في منطقة حاجز بروزجي على الحدود البيلاروسية البولندية، 18 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko
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قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيسر، اليوم الخميس، إن ألمانيا ستقدم الدعم لدول شرق أوروبا وخاصة بولندا التي تواجه تدفق لاجئين بسبب الصراع في أوكرانيا.
ونقلت "رويترز" عن فيسر، قولها في بيان: "سنقدم دعما هائلا للدول المتضررة، وخاصة جارتنا بولندا، في حال وجود تحركات كبيرة للاجئين"، وأضافت أن السلطات الأمنية الألمانية كثفت إجراءات الحماية ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة.
وفي وقت سابق، دعاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى اجتماع عاجل لقادة "الناتو" بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
جاء ذلك في تدوينة نشرها جونسون، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الخميس، أشار فيها إلى أن القارة الأوروبية تشهد وضعا كارثيا.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وقال بوتين إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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