https://arabic.sputniknews.com/20220224/أمريكا-تطرد-مستشار-السفير-الروسي-بواشنطن-1059123317.html
أمريكا تطرد مستشار السفير الروسي في واشنطن
أمريكا تطرد مستشار السفير الروسي في واشنطن
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن أمريكا قررت طرد مستشار السفير الروسي في واشنطن من البلاد. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T21:02+0000
2022-02-24T21:02+0000
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وأضاف المتحدث لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا القرار جاء ردا على طرد روسيا لنائب رئيس البعثة الأمريكية بارت غورمان من موسكو أخيرا.وأشار إلى أنه تم إبلاغ السفارة الروسية بهذا القرار.وأوضح أن طرد الدبلوماسي الروسي استند إلى مبدأ "المعاملة بالمثل".وأشار إلى أن "واشنطن تدرك أهمية وجود البعثات الدبلوماسية لتسهيل الاتصال بين حكومتي البلدين، ولكن مثل هذه الإجراءات لن تمر دون رد".يذكر أنه في 17 فبراير/شباط الجاري، أمرت موسكو غورمان بمغادرة البلاد ردا على طرد واشنطن لدبوماسي في السفارة الروسية.وبدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ليست السبب في عملية تقليص عدد موظفي البعثات الدبلوماسية المستمرة.كما أشار أناتولي أنتونوف، سفير روسيا لدى واشنطن، في وقت سابق، إلى أن "الاضطهاد ضد الدبلوماسيين الروس مستمر" في الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة تحتفظ موسكو بحق الرد. يذكر أنه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت واشنطن موسكو قائمة بأسماء موظفي البعثات الدبلوماسية الذين يجب أن يغادروا البلاد، وكان من المفترض أن يغادر 27 منهم الولايات المتحدة بحلول 30 يناير/كانون الثاني، و28 آخرين بحلول نهاية يونيو/حزيران 2022.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-عرض-خيارات-على-بايدن-لشن-هجوم-إلكتروني-واسع-النطاق-ضد-روسيا-1059118769.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
أمريكا تطرد مستشار السفير الروسي في واشنطن
21:02 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 21:13 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن أمريكا قررت طرد مستشار السفير الروسي في واشنطن من البلاد.
وأضاف المتحدث لوكالة "سبوتنيك
"، أن هذا القرار جاء ردا على طرد روسيا لنائب رئيس البعثة الأمريكية بارت غورمان من موسكو أخيرا.
وأشار إلى أنه تم إبلاغ السفارة الروسية بهذا القرار.
وأوضح أن طرد الدبلوماسي الروسي استند إلى مبدأ "المعاملة بالمثل".
وأشار إلى أن "واشنطن تدرك أهمية وجود البعثات الدبلوماسية لتسهيل الاتصال بين حكومتي البلدين، ولكن مثل هذه الإجراءات لن تمر دون رد".
يذكر أنه في 17 فبراير/شباط الجاري، أمرت موسكو غورمان بمغادرة البلاد ردا على طرد واشنطن لدبوماسي في السفارة الروسية.
وبدوره، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إن موسكو ليست السبب في عملية تقليص عدد موظفي البعثات الدبلوماسية المستمرة.
كما أشار أناتولي أنتونوف، سفير روسيا
لدى واشنطن، في وقت سابق، إلى أن "الاضطهاد ضد الدبلوماسيين الروس مستمر" في الولايات المتحدة، وفي هذه الحالة تحتفظ موسكو بحق الرد.
يذكر أنه، في سبتمبر/ أيلول الماضي، سلمت واشنطن موسكو قائمة بأسماء موظفي البعثات الدبلوماسية الذين يجب أن يغادروا البلاد، وكان من المفترض أن يغادر 27 منهم الولايات المتحدة
بحلول 30 يناير/كانون الثاني، و28 آخرين بحلول نهاية يونيو/حزيران 2022.