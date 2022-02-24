https://arabic.sputniknews.com/20220224/إسرائيل-تدعو-مواطنيها-الراغبين-في-مغادرة-أوكرانيا-للتوجه-إلى-المعبر-الحدودي-مع-بولندا-1059081620.html
إسرائيل تدعو مواطنيها الراغبين في مغادرة أوكرانيا للتوجه إلى المعبر الحدودي مع بولندا
إسرائيل تدعو مواطنيها الراغبين في مغادرة أوكرانيا للتوجه إلى المعبر الحدودي مع بولندا
دعت السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، اليوم الخميس، الإسرائيليين الذين يرغبون في مغادرة أوكرانيا بالتوجه مباشرة إلى المعبر الحدودي مع بولندا وعدم المرور عبر... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T07:28+0000
2022-02-24T07:28+0000
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القدس - سبوتنيك. وقالت السفارة الإسرائيلية، في بيان "نوصي المواطنين الإسرائيليين في أوكرانيا الذين يرغبون في مغادرة البلاد بالتوجه مباشرة إلى المعبر الحدودي مع بولندا وعدم المرور عبر لفوف حيث توجد السفارة البديلة".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.وقال الرئيس الروسي إن: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".ولفت بوتين إلى إن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية نووية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".وحث بوتين "الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم. كما حمل بوتين النظام الحالي في كييف مسؤولية إراقة الدماء".
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أخبار العالم الآن
إسرائيل تدعو مواطنيها الراغبين في مغادرة أوكرانيا للتوجه إلى المعبر الحدودي مع بولندا
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دعت السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا، اليوم الخميس، الإسرائيليين الذين يرغبون في مغادرة أوكرانيا بالتوجه مباشرة إلى المعبر الحدودي مع بولندا وعدم المرور عبر مدينة "لفوف" حيث توجد السفارة البديلة، وذلك في ظل الأوضاع الراهنة بالبلاد.
القدس - سبوتنيك
. وقالت السفارة الإسرائيلية، في بيان "نوصي المواطنين الإسرائيليين في أوكرانيا الذين يرغبون في مغادرة البلاد بالتوجه مباشرة إلى المعبر الحدودي مع بولندا وعدم المرور عبر لفوف حيث توجد السفارة البديلة".
وطلبت السفارة الإسرائيلية في أوكرانيا "أن يأتي إلى لفوف فقط أولئك الذين يحتاجون إلى جواز سفر أو وثائق أخرى لمغادرة البلاد".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس
، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وقال الرئيس الروسي إن: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".
ولفت بوتين إلى إن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية نووية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
وحث بوتين "الجنود الأوكرانيين على إلقاء أسلحتهم على الفور والعودة إلى ديارهم. كما حمل بوتين النظام الحالي في كييف مسؤولية إراقة الدماء".