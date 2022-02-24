https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-المغرب-يدرس-نشر-صواريخ-إسرائيلية-في-منطقة-الشمال-قبالة-إسبانيا-1059089931.html
إعلام: المغرب يدرس نشر صواريخ إسرائيلية في منطقة الشمال قبالة إسبانيا
إعلام: المغرب يدرس نشر صواريخ إسرائيلية في منطقة الشمال قبالة إسبانيا
بعث حزب "فوكس" اليميني الإسباني المتطرف رسالة إلى حكومة بلاده، ادعى فيها أن المغرب يدرس إمكانية نشر صواريخ إسرائيلية قبالة الأماكن الخاضعة للسيادة الإسبانية،... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
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نقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24NEWS، اليوم الخميس، عن صحيفة "إلكونفيدنسيال ديخيتال" الإسبانية، أن هذا الأمر يأتي ردا على النشاط العسكري الإسباني في هذه المناطق.جاءت رسالة حزب "فوكس" بعد إعلان صفقة التسليح بين المغرب وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، بقيمة 500 مليون دولار، وهي الصفقة التي ستسمح للمملكة بالحصول على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "Barak MX" المزودة بصواريخ قد يصل مداها إلى 150 كم.وأوضح الموقع الإلكتروني أن الحكومة الإسبانية تنظر بتوجس للتقارب المغربي الإسرائيلي، وتوقيع الطرفين اتفاقية تقضي بالأمن والدفاع بينهما، وهي أول اتفاقية من نوعها بين إسرائيل وبلد عربي، حيث تسمح للمغرب بالحصول على عتاد عسكري قوي وحديث من إسرائيل.وتقع مدينتا سبتة ومليلية في أقصى شمالي المغرب، وتقعان تحت سيادة مدريد، وتعتبرهما الرباط فضلا عن جزر أخرى في البحر المتوسط، مناطق محتلة من قبل إسبانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220204/المغرب-وإسبانيا-ما-سر-عدم-عودة-العلاقات-لطبيعتها-رغم-التصريحات-الإيجابية-1058038000.html
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أخبار المغرب اليوم, إسبانيا, إسرائيل, أخبار العالم الآن
إعلام: المغرب يدرس نشر صواريخ إسرائيلية في منطقة الشمال قبالة إسبانيا
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بعث حزب "فوكس" اليميني الإسباني المتطرف رسالة إلى حكومة بلاده، ادعى فيها أن المغرب يدرس إمكانية نشر صواريخ إسرائيلية قبالة الأماكن الخاضعة للسيادة الإسبانية، وهي سبتة ومليلية.
نقل الموقع الإلكتروني الإسرائيلي i24NEWS
، اليوم الخميس، عن صحيفة "إلكونفيدنسيال ديخيتال" الإسبانية، أن هذا الأمر يأتي ردا على النشاط العسكري الإسباني في هذه المناطق.
جاءت رسالة حزب "فوكس" بعد إعلان صفقة التسليح بين المغرب وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية، بقيمة 500 مليون دولار، وهي الصفقة التي ستسمح للمملكة بالحصول على منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "Barak MX" المزودة بصواريخ قد يصل مداها إلى 150 كم.
وأوضح الموقع الإلكتروني أن الحكومة الإسبانية تنظر بتوجس للتقارب المغربي الإسرائيلي
، وتوقيع الطرفين اتفاقية تقضي بالأمن والدفاع بينهما، وهي أول اتفاقية من نوعها بين إسرائيل وبلد عربي، حيث تسمح للمغرب بالحصول على عتاد عسكري قوي وحديث من إسرائيل.
وتقع مدينتا سبتة ومليلية
في أقصى شمالي المغرب، وتقعان تحت سيادة مدريد، وتعتبرهما الرباط فضلا عن جزر أخرى في البحر المتوسط، مناطق محتلة من قبل إسبانيا.