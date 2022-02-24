https://arabic.sputniknews.com/20220224/الأمن-الفيدرالي-الروسي-يعلن-مغادرة-قوات-حرس-الحدود-الأوكرانية-لمواقعها-على-الحدود-مع-روسيا-1059097586.html
قوات حرس الحدود الأوكرانية تغادر مواقعها على الحدود مع روسيا... فيديو
قوات حرس الحدود الأوكرانية تغادر مواقعها على الحدود مع روسيا... فيديو
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي مغادرة قوات حرس الحدود الأوكرانية لمواقعها على الحدود مع روسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:56+0000
2022-02-24T11:56+0000
2022-02-24T12:23+0000
روسيا
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وقالت وكالة الأمن الفيدرالية: لحد الساعة 12:10 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، وصل 42 من حرس الحدود الأوكراني إلى نقاط نقطة تفتيش عدة رافضين مواصلة الخدمة في أوكرانيا.وأعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية لوغانسك، اليوم الخميس، أن جنديين اثنين من جنود الوحدة 57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قاموا بتسليم أسلحتهم طواعية والانضمام إلى قوات الدفاع الشعبي.هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين، أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج، لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية. موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بيسكوف-الهدف-من-العملية-العسكرية-الروسية-هو-منع-عسكرة-أوكرانيا-1059094492.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
قوات حرس الحدود الأوكرانية تغادر مواقعها على الحدود مع روسيا... فيديو
11:56 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 12:23 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
أعلن الأمن الفيدرالي الروسي مغادرة قوات حرس الحدود الأوكرانية لمواقعها على الحدود مع روسيا.
وقالت وكالة الأمن الفيدرالية: لحد الساعة 12:10 صباحًا (بالتوقيت المحلي)، وصل 42 من حرس الحدود الأوكراني إلى نقاط نقطة تفتيش عدة رافضين مواصلة الخدمة في أوكرانيا.
وأعلن المتحدث باسم قوات الدفاع الشعبي بجمهورية لوغانسك، اليوم الخميس، أن جنديين اثنين من جنود الوحدة 57 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية قاموا بتسليم أسلحتهم طواعية والانضمام إلى قوات الدفاع الشعبي.
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين، أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج، لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية. موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.