https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-الروسية-تصوير-أحداث-تتضمن-إصابات-جماعية-مزعومة-بين-السكان-المدنيين-في-أوكرانيا--1059089296.html
الدفاع الروسية: تم تحضير فيديوهات مسبقة لفبركة سقوط ضحايا بين المدنيين في أوكرانيا
الدفاع الروسية: تم تحضير فيديوهات مسبقة لفبركة سقوط ضحايا بين المدنيين في أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جهاز الأمن الأوكراني يقوم بإعداد الاستفزازات وفقا لأنماط "الخوذ البيضاء" من خلال مقاطع فيديو تمثيلية حول الخسائر الجماعية بين... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T10:01+0000
2022-02-24T10:01+0000
2022-02-24T10:02+0000
العالم
أخبار أوكرانيا
قصف
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وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، اليوم الخميس: "نلفت انتباه وسائل الإعلام إلى أن دائرة الأمن الأوكرانية تستعد وتنفذ بالفعل استفزازات وفقًا للنماذج المعروفة للخوذ البيضاء. وقد تم تصوير مقاطع فيديو على مراحل في المدن الأوكرانية بزعم وقوع" إصابات جماعية " بين صفوف المدنيين في أوكرانيا".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار أوكرانيا, قصف
الدفاع الروسية: تم تحضير فيديوهات مسبقة لفبركة سقوط ضحايا بين المدنيين في أوكرانيا
10:01 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 10:02 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن جهاز الأمن الأوكراني يقوم بإعداد الاستفزازات وفقا لأنماط "الخوذ البيضاء" من خلال مقاطع فيديو تمثيلية حول الخسائر الجماعية بين السكان المدنيين في البلاد.
وقال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف، للصحفيين، اليوم الخميس: "نلفت انتباه وسائل الإعلام إلى أن دائرة الأمن الأوكرانية تستعد وتنفذ بالفعل استفزازات وفقًا للنماذج المعروفة للخوذ البيضاء. وقد تم تصوير مقاطع فيديو على مراحل في المدن الأوكرانية بزعم وقوع" إصابات جماعية " بين صفوف المدنيين في أوكرانيا".
ووفقا له، يتم توزيع مقاطع الفيديو المعدة عبر قنوات "تليغرام" وشبكات التواصل الاجتماعي، "هدفهم هو اتهام روسيا بضربات عشوائية وغير متناسبة مزعومة لتخويف السكان المدنيين وبثها على القنوات التلفزيونية الغربية".
هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.