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https://arabic.sputniknews.com/20220224/خبير-يكشف-عن-أهداف-تحققها-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-1059104363.html
خبير يكشف عن أهداف تحققها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
خبير يكشف عن أهداف تحققها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
صرح خبير عسكري بأن العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في منطقة دونباس تهدف إلى إفقاد نظام الحكم الأوكراني القدرة على السيطرة على القوات المسلحة الأوكرانية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T13:37+0000
2022-02-24T13:37+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو، وهو رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، في الحديث لـ"سبوتنيك" إن العملية العسكرية تهدف إلى إزالة ما يشكل خطرا على سكان أوكرانيا وعلى روسيا وأيضا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.ويوجه منفذو العملية العسكرية الضربات إلى منشآت عسكرية يجب تدميرها باستخدام أسلحة الدقة العالية. وأكد الخبير عدم توجيه أي ضربات للمنشآت المدنية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية لا تشكل خطرا على المواطنين الآمنين في أوكرانيا.وبدأت روسيا العملية العسكرية في منطقة دونباس، في 24 فبراير/شباط 2022، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين ما زالتا تتعرضان إلى اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني منذ إعلان قيامهما في عام 2014. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الظروف تتطلب عملا فوريا، وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما تصدره السلطات الأوكرانية من أوامر إجرامية وإلقاء السلاح والذهاب إلى بيوتهم.
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روسيا, أخبار أوكرانيا

خبير يكشف عن أهداف تحققها العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا

13:37 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhalchevskiy
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صرح خبير عسكري بأن العملية العسكرية التي بدأتها روسيا في منطقة دونباس تهدف إلى إفقاد نظام الحكم الأوكراني القدرة على السيطرة على القوات المسلحة الأوكرانية.
وقال الخبير العسكري إيغور كوروتشينكو، وهو رئيس تحرير مجلة "الدفاع الوطني"، في الحديث لـ"سبوتنيك" إن العملية العسكرية تهدف إلى إزالة ما يشكل خطرا على سكان أوكرانيا وعلى روسيا وأيضا جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وتحقق العملية العسكرية الروسية هذا الهدف من خلال إفقاد نظام الحكم الأوكراني القدرة على السيطرة على القوات الأوكرانية وتدمير المطارات العسكرية ووسائط الدفاع الجوي والصواريخ التكتيكية.
ويوجه منفذو العملية العسكرية الضربات إلى منشآت عسكرية يجب تدميرها باستخدام أسلحة الدقة العالية. وأكد الخبير عدم توجيه أي ضربات للمنشآت المدنية، مشيرا إلى أن العملية العسكرية لا تشكل خطرا على المواطنين الآمنين في أوكرانيا.
وبدأت روسيا العملية العسكرية في منطقة دونباس، في 24 فبراير/شباط 2022، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اللتين ما زالتا تتعرضان إلى اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني منذ إعلان قيامهما في عام 2014. وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الظروف تتطلب عملا فوريا، وناشد العسكريين الأوكرانيين عدم تنفيذ ما تصدره السلطات الأوكرانية من أوامر إجرامية وإلقاء السلاح والذهاب إلى بيوتهم.
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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