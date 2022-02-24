https://arabic.sputniknews.com/20220224/علاء-مبارك-يعيد-نشر-بيان-رده-على-تسريبات-بشأن-حساباته-السرية-في-سويسرا-1059082836.html
علاء مبارك يعيد نشر بيان رده على تسريبات بشأن حساباته السرية في سويسرا
علاء مبارك يعيد نشر بيان رده على تسريبات بشأن حساباته السرية في سويسرا
أعاد علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، نشر البيان الصادر عنه وعن شقيقه جمال، ردا على تسريبات طالتهما حول وجود أموال في أحد البنوك السويسرية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T07:51+0000
2022-02-24T07:51+0000
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وأعاد علاء مبارك نشر تغريدة تضمنت البيان وقال لصاحبها: "أشكرك على اهتمامك بنشر البيان الصحفى الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام في ٢١ فبراير ٢٠٢٢ أرفق الروابط التالية لمن يريد الاطلاع على البيان والبيانات الأخرى ذات الصلة من مصدرها"، حسب قوله.وكانت تسريبات بيانات بنكية لمصرف "سويس كريدي" السويسري، كشفت حسابات مصرفية ضخمة لشخصيات عربية تشمل رؤساء دول وقيادات عسكرية.وأفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، بأن مصدراً مجهولاً أرسل لها التسريبات عبر صندوق بريد آمن البيانات، مشيرة إلى التسريبات شملت تفاصيل الحسابات المرتبطة بـ30 ألف عميل من عملاء بنك "كريدي سويس"، أحد أكبر البنوك الخاصة بالعالم، وهذا التسريب كشف المستفيدين من أكثر من 100 مليار فرنك سويسري (108 مليارات دولار) تم إيداعها في واحدة من أشهر المؤسسات المالية في سويسرا.هذا وشملت التسريبات تفاصيل عن حسابات شخصيات عربية شملت نجلي الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، والرئيس السابق لجهاز المخابرات بمصر عمر سليمان، بالإضافة إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار.
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار مصر الآن
علاء مبارك يعيد نشر بيان رده على تسريبات بشأن حساباته السرية في سويسرا
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أعاد علاء مبارك نجل الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، نشر البيان الصادر عنه وعن شقيقه جمال، ردا على تسريبات طالتهما حول وجود أموال في أحد البنوك السويسرية.
وأعاد علاء مبارك نشر تغريدة تضمنت البيان وقال لصاحبها: "أشكرك على اهتمامك بنشر البيان الصحفى الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام في ٢١ فبراير ٢٠٢٢ أرفق الروابط التالية لمن يريد الاطلاع على البيان والبيانات الأخرى ذات الصلة من مصدرها"، حسب قوله.
وكانت تسريبات بيانات بنكية لمصرف "سويس كريدي" السويسري
، كشفت حسابات مصرفية ضخمة لشخصيات عربية تشمل رؤساء دول وقيادات عسكرية.
وأفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، بأن مصدراً مجهولاً أرسل لها التسريبات عبر صندوق بريد آمن البيانات، مشيرة إلى التسريبات شملت تفاصيل الحسابات المرتبطة بـ30 ألف عميل من عملاء بنك "كريدي سويس"، أحد أكبر البنوك الخاصة بالعالم، وهذا التسريب كشف المستفيدين من أكثر من 100 مليار فرنك سويسري (108 مليارات دولار) تم إيداعها في واحدة من أشهر المؤسسات المالية في سويسرا.
هذا وشملت التسريبات تفاصيل عن حسابات شخصيات عربية شملت نجلي الرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك، والرئيس السابق لجهاز المخابرات بمصر عمر سليمان، بالإضافة إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق خالد نزار.