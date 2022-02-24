https://arabic.sputniknews.com/20220224/فيسبوك-يحظر-صفحة-وكالة-سبوتنيك-الناطقة-بالروسية-تسعين-يوما-1059110858.html
فيسبوك يحظر صفحة وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية تسعين يوما
فيسبوك يحظر صفحة وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية تسعين يوما
حظر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الصفحة الرسمية لوكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة الروسية تسعين يوما. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T15:32+0000
2022-02-24T15:32+0000
2022-02-24T16:06+0000
روسيا
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وكتبت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية "روسيا سيفودنيا" أن موقع "فيسبوك" قيد صفحة "ريا نوفوستي" (سبوتنيك الناطقة باللغة الروسية) لمدة تسعين يوما، وهذا انتهاك أكبر لحرية الكلام من قبل الشبكة الاجتماعية الأمريكية".يذكر وأن صفحة "سبوتنيك عربي" محظورة منذ أكثر من شهر، وقامت إدارة الصفحة بإرسال طلب استفسار عن السبب ولم يأتي الرد من إدارة فيسبوك.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, مجتمع
فيسبوك يحظر صفحة وكالة "سبوتنيك" الناطقة بالروسية تسعين يوما
15:32 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 16:06 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
يتبع
حظر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الصفحة الرسمية لوكالة "سبوتنيك" الناطقة باللغة الروسية تسعين يوما.
وكتبت الخدمة الصحفية للمجموعة الإعلامية "روسيا سيفودنيا" أن موقع "فيسبوك" قيد صفحة "ريا نوفوستي" (سبوتنيك الناطقة باللغة الروسية) لمدة تسعين يوما، وهذا انتهاك أكبر لحرية الكلام من قبل الشبكة الاجتماعية الأمريكية".
يذكر وأن صفحة "سبوتنيك عربي" محظورة منذ أكثر من شهر، وقامت إدارة الصفحة بإرسال طلب استفسار عن السبب ولم يأتي الرد من إدارة فيسبوك.