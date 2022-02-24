https://arabic.sputniknews.com/20220224/لوكاشينكو-بوتين-أكد-أن-هدف-العملية-الخاصة-في-أوكرانيا-هو-وقف-الإبادة-الجماعية-في-دونباس-1059087431.html

لوكاشينكو: بوتين أكد أن هدف العملية الخاصة في أوكرانيا هو وقف الإبادة الجماعية في دونباس

لوكاشينكو: بوتين أكد أن هدف العملية الخاصة في أوكرانيا هو وقف الإبادة الجماعية في دونباس

أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد أن هدف العملية في أوكرانيا هو وقف الإبادة الجماعية للشعب في منطقتي دونيتسك... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T09:30+0000

2022-02-24T09:30+0000

2022-02-24T09:34+0000

جمهورية لوغانسك الشعبية

أحداث بيلاروسيا

فلاديمير بوتين

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وقال لوكاشينكو في اجتماع عملياتي مع الجيش، اليوم الخميس: "لقد بدأنا بأكثر الطرق تفصيلا في الحديث عن الوضع، والأهم من ذلك، في تطوير هذا الوضع. وكما ذكر (بوتين)، فإن الغرض من العملية لا لبس فيه: إنه وقف الإبادة الجماعية للناس في دونيتسك ولوغانسك المناطق".وبحسب لوكاشينكا، فإن روسيا "وضعت هذه الشروط لحلف شمال الأطلسي وأمريكا وأوكرانيا أيضًا".قال رئيس بيلاروسيا: "خمسة أو ستة أسئلة. هناك سؤالان أو ثلاثة أسئلة لأوكرانيا. الأول هو نزع السلاح من أوكرانيا، ومنع أوكرانيا من الانضمام إلى الناتو ووقف العمليات العسكرية ضد دونيتسك ولوغانسك. وقد تظهر أسئلة أخرى".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.وأضاف بوتين: "هدف العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح و تقديمهم إلى العدالة، وكذلك أولئك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين بمن فيهم مواطنون روس".

https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-يعلن-عن-عملية-عسكرية-في-أوكرانيا-1059074586.html

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جمهورية لوغانسك الشعبية, أحداث بيلاروسيا, فلاديمير بوتين