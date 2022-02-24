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مرشح لرئاسة كوريا الجنوبية: الأزمة الأوكرانية تشكل خطرا على اقتصادنا
مرشح لرئاسة كوريا الجنوبية: الأزمة الأوكرانية تشكل خطرا على اقتصادنا
قال المرشح الرئاسي عن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الخميس، إن الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا تشكل خطرا على الاقتصاد الكوري الجنوبي من خلال... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T09:23+0000
2022-02-24T09:23+0000
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ونقلت وكالة "يونهاب" عن مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم تصريحاته خلال تجمع انتخابي في مدينة تشونغجو وسط البلاد، بالتزامن مع بدء روسيا عملية عسكرية في إقليم دونباس.وأضاف المرشح الرئاسي الكوري أن الأزمة الأوكرانية هي مثال على كيفية تأثير الحرب على الاقتصاد، في إشارة إلى المخاطر التي تخلقها التوترات بين الكوريتين للأسهم الكورية الجنوبية.واتهم "لي" مرة أخرى مرشح المعارضة الرئيسي، يون سوك يول، من حزب سلطة الشعب المحافظ بإثارة المخاوف بالحديث عن الحاجة إلى عمليات نشر إضافية لمنظومة الدفاع الجوي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية وتنفيذ ضربة استباقية على كوريا الشمالية.وتابع "لي" قائلا: "إذا كانت أسعار أسهمنا تنخفض بسبب أوكرانيا، فماذا سيحدث لاقتصادنا إذا تصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية؟".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
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أخبار العالم الآن
مرشح لرئاسة كوريا الجنوبية: الأزمة الأوكرانية تشكل خطرا على اقتصادنا
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قال المرشح الرئاسي عن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية، لي جاي ميونغ، اليوم الخميس، إن الأزمة المتصاعدة في أوكرانيا تشكل خطرا على الاقتصاد الكوري الجنوبي من خلال تعطيل عمليات التوريد وتراجع أسعار الأسهم.
ونقلت وكالة "يونهاب"
عن مرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم تصريحاته خلال تجمع انتخابي في مدينة تشونغجو وسط البلاد، بالتزامن مع بدء روسيا عملية عسكرية في إقليم دونباس.
وقال لي جاي ميونغ، إنه على الرغم من الأزمة "قائمة في بلد يقع في النصف الآخر من العالم، لكن أسعار أسهمنا ستنخفض بسبب تعطيل ما يسمى بسلسلة التوريد العالمية والنظام الاقتصادي الدولي، فالتنمية الاقتصادية لجمهورية كوريا في خطر".
وأضاف المرشح الرئاسي الكوري أن الأزمة الأوكرانية هي مثال على كيفية تأثير الحرب على الاقتصاد، في إشارة إلى المخاطر التي تخلقها التوترات بين الكوريتين للأسهم الكورية الجنوبية.
واتهم "لي" مرة أخرى مرشح المعارضة الرئيسي، يون سوك يول، من حزب سلطة الشعب المحافظ بإثارة المخاوف بالحديث عن الحاجة إلى عمليات نشر إضافية لمنظومة الدفاع الجوي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية وتنفيذ ضربة استباقية على كوريا الشمالية.
وتابع "لي" قائلا: "إذا كانت أسعار أسهمنا تنخفض بسبب أوكرانيا، فماذا سيحدث لاقتصادنا إذا تصاعدت التوترات في شبه الجزيرة الكورية؟".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة
في دونباس.