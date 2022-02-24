https://arabic.sputniknews.com/20220224/معلومات-عن-قوة-الدبابات-في-الجيش-الروسي-1059113619.html
معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الروسي
معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الروسي
بحلول نهاية هذا العام، سيتلقى الجيش الروسي أكثر من 240 دبابة حديثة ومحدثة من طراز "تي-72بي3إم" و"تي-80بي في إم" و"تي-90إم" (بروريف)، وفقًا لما ذكرته وزارة... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T16:15+0000
2022-02-24T16:15+0000
2022-02-24T16:15+0000
انفوجرافيك
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يقول موقع الوزارة على الإنترنت: "تقوم شركات المجمع الصناعي العسكري بتزويد وحدات القوات البرية الروسية بنماذج حديثة من المركبات المدرعة التي أثبتت نجاحها بالعمل في مناطق مناخية مختلفة".
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, инфографика
معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الروسي
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بحلول نهاية هذا العام، سيتلقى الجيش الروسي أكثر من 240 دبابة حديثة ومحدثة من طراز "تي-72بي3إم" و"تي-80بي في إم" و"تي-90إم" (بروريف)، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.
يقول موقع الوزارة على الإنترنت: "تقوم شركات المجمع الصناعي العسكري بتزويد وحدات القوات البرية الروسية بنماذج حديثة من المركبات المدرعة التي أثبتت نجاحها بالعمل في مناطق مناخية مختلفة".