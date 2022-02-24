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الدفاع الروسية: جميع المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية لليوم نفذت بنجاح
https://arabic.sputniknews.com/20220224/معلومات-عن-قوة-الدبابات-في-الجيش-الروسي-1059113619.html
معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الروسي
معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الروسي
بحلول نهاية هذا العام، سيتلقى الجيش الروسي أكثر من 240 دبابة حديثة ومحدثة من طراز "تي-72بي3إم" و"تي-80بي في إم" و"تي-90إم" (بروريف)، وفقًا لما ذكرته وزارة... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T16:15+0000
2022-02-24T16:15+0000
انفوجرافيك
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يقول موقع الوزارة على الإنترنت: "تقوم شركات المجمع الصناعي العسكري بتزويد وحدات القوات البرية الروسية بنماذج حديثة من المركبات المدرعة التي أثبتت نجاحها بالعمل في مناطق مناخية مختلفة".
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انفوجرافيك, инфографика

معلومات عن قوة الدبابات في الجيش الروسي

16:15 GMT 24.02.2022
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بحلول نهاية هذا العام، سيتلقى الجيش الروسي أكثر من 240 دبابة حديثة ومحدثة من طراز "تي-72بي3إم" و"تي-80بي في إم" و"تي-90إم" (بروريف)، وفقًا لما ذكرته وزارة الدفاع الروسية.
معلومات عن قوة الدبابات بالجيش الروسي - سبوتنيك عربي
يقول موقع الوزارة على الإنترنت: "تقوم شركات المجمع الصناعي العسكري بتزويد وحدات القوات البرية الروسية بنماذج حديثة من المركبات المدرعة التي أثبتت نجاحها بالعمل في مناطق مناخية مختلفة".
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