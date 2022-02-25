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أنجيلا ميركل تتعرض للسرقة في أحد المتاجر
أنجيلا ميركل تتعرض للسرقة في أحد المتاجر
تعرضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل للسرقة أثناء التسوق في أحد المتاجر بألمانيا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T16:00+0000
2022-02-25T16:00+0000
مجتمع
المستشارة الألمانية
سرقة
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ووفقا لصحيفة "بيلد" المحلية، فإن لصا أقدم على سرقة حقيبة أنجيلا ميركل، التي تبلغ من العمر 67 عامًا في أحد المتاجر في العصمة الألمانية برلين، رغم أنها كانت برفقة حارس شخصي.وأضافت الصحيفة أن ميركل ذهبت شخصيا إلى مركز الشرطة 53 في شارع فريدريش شتراسه وكتبت بيانا بشأن السرقة. أصيبت الشرطة بالصدمة لرؤية المستشار السابق في المركز.يذكر أن أنجيلا ميركل تحب الذهاب إلى محلات السوبر ماركت، حتى خلال 16 عامًا من عملها كمستشارة لألمانيا ، لم تتوقف عن الذهاب إلى المتاجر واختيار المنتجات على الرفوف شخصيًا.
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مجتمع, المستشارة الألمانية, سرقة

أنجيلا ميركل تتعرض للسرقة في أحد المتاجر

16:00 GMT 25.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiberأنجيلا ميركل، ألمانيا 8 ديسمبر 2021
أنجيلا ميركل، ألمانيا 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
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تعرضت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل للسرقة أثناء التسوق في أحد المتاجر بألمانيا.
ووفقا لصحيفة "بيلد" المحلية، فإن لصا أقدم على سرقة حقيبة أنجيلا ميركل، التي تبلغ من العمر 67 عامًا في أحد المتاجر في العصمة الألمانية برلين، رغم أنها كانت برفقة حارس شخصي.
وأضافت الصحيفة أن ميركل ذهبت شخصيا إلى مركز الشرطة 53 في شارع فريدريش شتراسه وكتبت بيانا بشأن السرقة. أصيبت الشرطة بالصدمة لرؤية المستشار السابق في المركز.
يذكر أن أنجيلا ميركل تحب الذهاب إلى محلات السوبر ماركت، حتى خلال 16 عامًا من عملها كمستشارة لألمانيا ، لم تتوقف عن الذهاب إلى المتاجر واختيار المنتجات على الرفوف شخصيًا.
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