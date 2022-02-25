https://arabic.sputniknews.com/20220225/الإليزيه-ماكرون-دعا-باتصال-هاتفي-مع-بوتين-وقف-العمليات-العسكرية-في-أوكرانيا-1059127593.html
الإليزيه: ماكرون دعا باتصال هاتفي مع بوتين وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
الإليزيه: ماكرون دعا باتصال هاتفي مع بوتين وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا فورا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T04:22+0000
2022-02-25T04:22+0000
2022-02-25T04:22+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1483_1920x0_80_0_0_1da0e2d7c3e086991fa0b12e253dc985.jpg
باريس - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قصر الإليزيه قوله، إن هذا الطلب جاء في اتصال هاتفي بين الزعيمين أجري اليوم الخميس بعد مشاورات أجراها ماكرون مع زيلينسكي".وبحسب قصر الإليزيه أبلغ ماكرون بوتين أن روسيا ستعرض نفسها لـ "عقوبات شاملة" .وبوقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدم شرحا مفصلا لأسباب اتخاذه قرار بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا، إلى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/ماكرون-اتصلت-ببوتين-الليلة-لأن-زيلينسكي-لم-يتمكن-من-الوصول-إليه--1059127119.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1977_1920x0_80_0_0_68469f89d67ef3dd0a860456497dc7ce.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا
الإليزيه: ماكرون دعا باتصال هاتفي مع بوتين وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
تابعنا عبر
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا فورا.
باريس - سبوتنيك
. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قصر الإليزيه قوله، إن هذا الطلب جاء في اتصال هاتفي بين الزعيمين أجري اليوم الخميس بعد مشاورات أجراها ماكرون مع زيلينسكي".
وبحسب قصر الإليزيه أبلغ ماكرون بوتين أن روسيا ستعرض نفسها لـ "عقوبات شاملة" .
وبوقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدم شرحا مفصلا لأسباب اتخاذه قرار بتنفيذ عملية
عسكرية في أوكرانيا، إلى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.