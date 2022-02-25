عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/الإليزيه-ماكرون-دعا-باتصال-هاتفي-مع-بوتين-وقف-العمليات-العسكرية-في-أوكرانيا-1059127593.html
الإليزيه: ماكرون دعا باتصال هاتفي مع بوتين وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
الإليزيه: ماكرون دعا باتصال هاتفي مع بوتين وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا فورا. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T04:22+0000
2022-02-25T04:22+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1483_1920x0_80_0_0_1da0e2d7c3e086991fa0b12e253dc985.jpg
باريس - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قصر الإليزيه قوله، إن هذا الطلب جاء في اتصال هاتفي بين الزعيمين أجري اليوم الخميس بعد مشاورات أجراها ماكرون مع زيلينسكي".وبحسب قصر الإليزيه أبلغ ماكرون بوتين أن روسيا ستعرض نفسها لـ "عقوبات شاملة" .وبوقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدم شرحا مفصلا لأسباب اتخاذه قرار بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا، إلى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
https://arabic.sputniknews.com/20220225/ماكرون-اتصلت-ببوتين-الليلة-لأن-زيلينسكي-لم-يتمكن-من-الوصول-إليه--1059127119.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104366/94/1043669465_0:0:2635:1977_1920x0_80_0_0_68469f89d67ef3dd0a860456497dc7ce.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

الإليزيه: ماكرون دعا باتصال هاتفي مع بوتين وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا

04:22 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحضرون اجتماعًا لقادة رباعي نورماندي في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Alexei Nikolskiy
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى وقف العمليات العسكرية في أوكرانيا فورا.
باريس - سبوتنيك. ونقلت وكالة "فرانس برس" عن قصر الإليزيه قوله، إن هذا الطلب جاء في اتصال هاتفي بين الزعيمين أجري اليوم الخميس بعد مشاورات أجراها ماكرون مع زيلينسكي".
وبحسب قصر الإليزيه أبلغ ماكرون بوتين أن روسيا ستعرض نفسها لـ "عقوبات شاملة" .
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
تغطية أحداث دونباس
ماكرون: اتصلت ببوتين الليلة لأن زيلينسكي لم يتمكن من الوصول إليه
02:59 GMT
وبوقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قدم شرحا مفصلا لأسباب اتخاذه قرار بتنفيذ عملية عسكرية في أوكرانيا، إلى نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال محادثة هاتفية جرت بمبادرة من الجانب الفرنسي.
وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد أعلن في كلمة للشعب الروسي فجر يوم الخميس إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرق أوكرانيا.
وشدد الرئيس بوتين على أن روسيا ستعمل على نزع السلاح الأوكراني ومنع التعصب القومي في أوكرانيا، وتقديم مرتكبي الجرائم الدموية ضد المدنيين بمن فيهم مواطنو روسيا الاتحادية إلى العدالة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباسأمس, 09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала