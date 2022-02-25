اليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تمتنع عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن سترسل قوات إلى كييف لإنقاذ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إذا قبض عليه أو قدم للمحاكمة.

وسأل أحد الصحفيين الأمريكيين بساكي عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن ، سيرسل الجيش لإنقاذ زيلينسكي إذا تم القبض عليه أو قدم لمحاكمة صورية.



وردت بساكي: "نحن على اتصال بالرئيس بزيلينسكي، وهو شريك مهم. نحن ندعمه، وهو رئيس أوكرانيا، لكنني لن أخوض في تفاصيل الخطوات الأمنية.