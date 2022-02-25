اليوم الثاني للعملية العسكرية الروسية لحماية دونباس

يتبع
تواصل القوات المسلحة الروسية، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، لليوم الثاني، بهدف حماية دونباس ونزع السلاح من أوكرانيا لإزالة التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:57 GMT 25.02.2022
أفاد ممثل جمهورية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق وقف إطلاق النار، أن القوات الأوكرانية قامت بقصف مستوطنة كوليكوفو في الجمهورية مستخدمة الأسلحة الثقيلة.
05:50 GMT 25.02.2022
أكدت الخارجية التركية أن كييف طلبت من أنقرة إغلاق مضيق البوسفور والدردنيل أمام السفن الحربية الروسية.
05:49 GMT 25.02.2022
بدأت القوات الأوكرانية صباحا بشن هجوم على مدينة غورلوفك، بجمهورية دونيتسك، وبحسب سلطات المدينة فإن منطقة زايتسف وباسيولك شاختي، تتعرض للقصف.
05:32 GMT 25.02.2022
صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن الحوار مع روسيا بشأن وقف العمليات العسكرية سيبدأ عاجلا أم آجلا.
وأضاف زيلينسكي، العالم يتابع ما يحدث في أوكرانيا من بعيد، والعقوبات المنفذة غير كافية.
وتابع قائلا: " أوكرانيا أصبحت وحيدة، والعقوبات لم تقنع روسيا".
05:17 GMT 25.02.2022
المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي تمتنع عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كانت واشنطن سترسل قوات إلى كييف لإنقاذ الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إذا قبض عليه أو قدم للمحاكمة.
وسأل أحد الصحفيين الأمريكيين بساكي عما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن ، سيرسل الجيش لإنقاذ زيلينسكي إذا تم القبض عليه أو قدم لمحاكمة صورية.
وردت بساكي: "نحن على اتصال بالرئيس بزيلينسكي، وهو شريك مهم. نحن ندعمه، وهو رئيس أوكرانيا، لكنني لن أخوض في تفاصيل الخطوات الأمنية.
وردت بساكي: "نحن على اتصال بالرئيس بزيلينسكي، وهو شريك مهم. نحن ندعمه، وهو رئيس أوكرانيا، لكنني لن أخوض في تفاصيل الخطوات الأمنية.
05:12 GMT 25.02.2022
البنك المركزي الأوكراني يحظر معاملات الصرف الأجنبي بالروبل الروسي والبيلاروسي