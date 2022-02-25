بوشيلين: العديد من الجنود الأوكرانيين ألقوا أسلحتهم واستسلموا
08:31 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 08:36 GMT 25.02.2022)
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky / الذهاب إلى بنك الصورالوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، 24 فبراير 2022
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky/
قال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، أن عددا من الجنود الأوكرانيين يتفهمون عدم جدوى المقاومة وضرورة الاستسلام وأن هناك دلائل على أن الوضع يتغير.
وقال بوشيلين خلال مقابلة على قناة "روسيا 24" التلفزيونية.، اليوم الجمعة: "هناك بعض الدلائل على أن الوضع آخذ في التغير، ويرجع ذلك أيضا إلى حقيقة أن عددا من العسكريين، وليس القوميين، كما أؤكد من العسكريين، ما زالوا يفهمون العبث ويرغبون في الاستسلام أحياء والعودة إلى عائلاتهم، لا يزالون يستسلمون ويتركون السلاح".
ووفقا له، "من الجانب الروسي، كما ذكر سابقا، يتم تهيئة جميع الظروف للأفراد العسكريين في أوكرانيا، ويتم تقديم الدعم الطبي، وبعد انتهاء الأعمال العدائية، سيتمكنون من الذهاب إلى عائلاتهم".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، اليوم الجمعة، استسلام أكثر من 150 جندي أوكراني من قوات مختلفة خلال العمليات في أوكرانيا.
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية: "خلال العمليات العسكرية، ألقى أكثر من 150 جنديًا من مختلف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا. في منطقة جزيرة زميني، ألقى 82 جنديًا أوكرانيًا أسلحتهم واستسلموا طواعية لإحدى الوحدات المسلحة الروسية. في الوقت الحاضر، نطلب منهم تعهدا برفض المشاركة في العمليات العسكرية، وسيتم إعادتهم إلى أسرهم قريبًا".
وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية: "خلال العمليات العسكرية، ألقى أكثر من 150 جنديًا من مختلف القوات الأوكرانية أسلحتهم واستسلموا. في منطقة جزيرة زميني، ألقى 82 جنديًا أوكرانيًا أسلحتهم واستسلموا طواعية لإحدى الوحدات المسلحة الروسية. في الوقت الحاضر، نطلب منهم تعهدا برفض المشاركة في العمليات العسكرية، وسيتم إعادتهم إلى أسرهم قريبًا".
وبدأت وحدات من القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022 تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات القوات التابعة لنظام الحكم الأوكراني عليهما. ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ما يفعله نظام الحكم الأوكراني بسكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس بالإبادة الجماعية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الروسية توجه الضربات إلى منشآت عسكرية محددة باستخدام الصواريخ والطائرات والمدفعية، ولا توجه أي ضربات للمدن الأوكرانية. وأكد أن ما من شيء يهدد المدنيين.