https://arabic.sputniknews.com/20220225/بولندا-تقترح-أن-تشمل-عقوبات-الاتحاد-الأوروبي-واردات-الفحم-الروسية-1059151454.html

بولندا تقترح أن تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي واردات الفحم الروسية

بولندا تقترح أن تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي واردات الفحم الروسية

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية، بيوتر مولر، اليوم الجمعة، إن رئيس الوزراء البولندي اقترح على زعماء الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، إدراج واردات الفحم الروسي... 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T14:03+0000

2022-02-25T14:03+0000

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جاء ذلك في معرض رد مولر على سؤال من رويترز، قال فيه: "خلال اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي أمس، اقترح رئيس الوزراء ماتيوز موراويكي فرض عقوبات على واردات الفحم الروسي".وفي وقت سابق، كشفت بولندا عن أن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، لا يبحث إرسال قوات إلى أوكرانيا في الوقت الحالي.وحسب تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك"، أكد رئيس مكتب الأمن القومي البولندي، بافيل سولوخ، اليوم الجمعة، أن الناتو لا يبحث إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا.وفيما بدا أنه موقف واحد فقد تعددت التصريحات التي تصب جميعها في عدم الرغبة في التصعيد أمام روسيا، أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورانس بارلي، اليوم الجمعة، عدم رغبة أي أحد في أوروبا أو الولايات المتحدة الأمريكية في خوض حرب ضد روسيا.المضمون نفسه أعلنته المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، حينما أكدت أن بلادها لا تعتزم إرسال قوات إلى أوكرانيا لخوض حرب مع روسيا، تحت أي ظرف من الظروف.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من يوم الخميس 24 شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.

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