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خبيرة تكشف عن أطعمة تساعد على ضبط ضغط الدم
خبيرة تكشف عن أطعمة تساعد على ضبط ضغط الدم
كشفت خبيرة التغذية الروسية إيرينا إيشينكو عن المنتجات، التي تساعد في ضبط ضغط الدم. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T15:28+0000
2022-02-25T15:28+0000
مجتمع
انخفاض الضغط
أطعمة
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وطالبت إيشينكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، باستبعاد الأطعمة الغنية بالدهون والكوليسترول من النظام الغذائي، وكذلك تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب.وأضافت إيشينكو أنه مع ارتفاع ضغط الدم، لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية، ولزيادة الضغط، يمكنك شرب القهوة أو عصير الرمان.وتنصح الخبيرة بأنه "في حالات الضغط المنخفض، يساعد عصير العنب والشاي الأسود والشوكولاتة الداكنة والنبيذ الأحمر والملح والقرفة والعسل بشكل جيد على إرجاعه لطبيعته".
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مجتمع, انخفاض الضغط, أطعمة

خبيرة تكشف عن أطعمة تساعد على ضبط ضغط الدم

15:28 GMT 25.02.2022
© CC0 قياس الضغط
قياس الضغط - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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كشفت خبيرة التغذية الروسية إيرينا إيشينكو عن المنتجات، التي تساعد في ضبط ضغط الدم.
وطالبت إيشينكو في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، باستبعاد الأطعمة الغنية بالدهون والكوليسترول من النظام الغذائي، وكذلك تناول المزيد من الفاكهة والخضروات والحبوب.

وقالت: "الأطعمة التي تعمل كمساعدات لخفض الضغط: الأرز والفواكه (البرتقال واليوسفي) والبطاطس ودقيق الشوفان وحبوب القمح والفواكه المجففة (المشمش المجفف والزبيب) والحبار والأسماك (سمك النازلي وسمك القد) والحليب واللبن. التخلي عن الزبدة والقشدة الحامضة ولحم الخنزير ولحم البقر والمشروبات الغازية والمشروبات، التي تحتوي على الكافيين. من الأفضل استبعاد الأطباق الحارة والتوابل والمخللات والأطعمة المعلبة والدقيق ومنتجات الحلويات".

وأضافت إيشينكو أنه مع ارتفاع ضغط الدم، لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية، ولزيادة الضغط، يمكنك شرب القهوة أو عصير الرمان.
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وتنصح الخبيرة بأنه "في حالات الضغط المنخفض، يساعد عصير العنب والشاي الأسود والشوكولاتة الداكنة والنبيذ الأحمر والملح والقرفة والعسل بشكل جيد على إرجاعه لطبيعته".
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