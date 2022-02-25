https://arabic.sputniknews.com/20220225/روسيا-تقيد-استخدام-مجالها-الجوي-لرحلات-الطائرات-البريطانية-بما-في-ذلك-رحلات-العبور--1059136055.html
روسيا تقيد استخدام مجالها الجوي لرحلات الطائرات البريطانية بما في ذلك رحلات العبور
روسيا تقيد استخدام مجالها الجوي لرحلات الطائرات البريطانية بما في ذلك رحلات العبور
أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، أن روسيا ستقيد استخدام مجالها الجوي علرحلات الطائرات البريطانية بما في ذلك رحلات العبور 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T08:44+0000
2022-02-25T08:44+0000
2022-02-25T08:51+0000
روسيا
بريطانيا
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وقالت: "25 فبراير/شباط 2022، اعتبارًا من الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تم فرض قيود على استخدام المجال الجوي الروسي لرحلات الطائرات التي يملكها أو يستأجرها أو يديرها أشخاص مرتبطون بالمملكة المتحدة أو مسجلون في المملكة المتحدة، إلى نقاط على أراضي روسيا بما في ذلك رحلات الترانزيت عبر المجال الجوي لروسيا الاتحادية".وأضافت: "تم اتخاذ هذا الإجراء وفقًا لأحكام اتفاقية الخدمات الجوية الحكومية الدولية بين روسيا والمملكة المتحدة ردًا على القرارات غير الودية التي اتخذتها سلطات الطيران في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة للطائرات التي يمتلكها أو يستأجرها أو يديرها شخص مرتبط بروسيا او مسجلة في روسيا".يوم أمس الخميس، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متحدثًا في البرلمان فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا لنزع السلاح من أوكرانيا، إن لندن تمنع شركة إيروفلوت من العمل في المملكة المتحدة.
بريطانيا
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سبوتنيك عربي
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روسيا, بريطانيا
روسيا تقيد استخدام مجالها الجوي لرحلات الطائرات البريطانية بما في ذلك رحلات العبور
08:44 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 08:51 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي، أن روسيا ستقيد استخدام مجالها الجوي علرحلات الطائرات البريطانية بما في ذلك رحلات العبور
وقالت: "25 فبراير/شباط 2022، اعتبارًا من الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، تم فرض قيود على استخدام المجال الجوي الروسي لرحلات الطائرات التي يملكها أو يستأجرها أو يديرها أشخاص مرتبطون بالمملكة المتحدة أو مسجلون في المملكة المتحدة، إلى نقاط على أراضي روسيا بما في ذلك رحلات الترانزيت عبر المجال الجوي لروسيا الاتحادية".
وأضافت: "تم اتخاذ هذا الإجراء وفقًا لأحكام اتفاقية الخدمات الجوية الحكومية الدولية بين روسيا والمملكة المتحدة ردًا على القرارات غير الودية التي اتخذتها سلطات الطيران في المملكة المتحدة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على الرحلات الجوية المنتظمة للطائرات التي يمتلكها أو يستأجرها أو يديرها شخص مرتبط بروسيا او مسجلة في روسيا".
يوم أمس الخميس، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، متحدثًا في البرلمان فيما يتعلق بالعملية الخاصة لروسيا لنزع السلاح من أوكرانيا، إن لندن تمنع شركة إيروفلوت من العمل في المملكة المتحدة.