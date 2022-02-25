https://arabic.sputniknews.com/20220225/زلزال-بقوة-62-درجة-يضرب-جزيرة-سومطرة-الإندونيسية-1059126969.html
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة صباح اليوم الجمعة، جزيرة سومطرة الإندونيسية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T02:06+0000
2022-02-25T02:06+0000
2022-02-25T02:14+0000
إندونسيا
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وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية يوم الجمعة على عمق عشرة كيلومترات.وقالت الوكالة عبر رسالة على تويتر إن مركز الزلزال كان على اليابسة وليس له احتمال حدوث تسونامي.وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20201117/زلزال-قوي-يضرب-جزيرة-سومطرة-الأندونيسية-1047212557.html
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إندونسيا
زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب جزيرة سومطرة الإندونيسية
02:06 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 02:14 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة صباح اليوم الجمعة، جزيرة سومطرة الإندونيسية.
وقالت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالا بقوة 6.2 درجة ضرب منطقة قريبة من الساحل الغربي لجزيرة سومطرة الإندونيسية يوم الجمعة على عمق عشرة كيلومترات.
17 نوفمبر 2020, 03:32 GMT
وقالت الوكالة عبر رسالة على تويتر إن مركز الزلزال كان على اليابسة وليس له احتمال حدوث تسونامي.
وغالبا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا
، زلازل وتسونامي مميتة.
في سبتمبر/أيلول 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.
وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.