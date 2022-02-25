https://arabic.sputniknews.com/20220225/زيلينسكي-يعلن-أنه-ناقش-مع-بايدن-تشديد-العقوبات-وتقديم-المساعدة-العسكرية-وبناء-تحالف-1059163531.html
زيلينسكي يعلن أنه ناقش مع بايدن تشديد العقوبات وتقديم "المساعدة العسكرية" وبناء تحالف
زيلينسكي يعلن أنه ناقش مع بايدن تشديد العقوبات وتقديم "المساعدة العسكرية" وبناء تحالف
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه في حديثه مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ناقش مسألة تشديد العقوبات والمساعدة العسكرية وإنشاء تحالف. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T18:27+0000
2022-02-25T18:27+0000
2022-02-25T19:07+0000
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وكتب زيلينسكي على "تويتر": "ناقشنا للتو مع الرئيس الأمريكي زيادة العقوبات والدعم الدفاعي المحدد والتحالف المناهض للحرب".وأضاف: "ممتن للولايات المتحدة لدعمها القوي لأوكرانيا".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
زيلينسكي يعلن أنه ناقش مع بايدن تشديد العقوبات وتقديم "المساعدة العسكرية" وبناء تحالف
18:27 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 19:07 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه في حديثه مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ناقش مسألة تشديد العقوبات والمساعدة العسكرية وإنشاء تحالف.
وكتب زيلينسكي على "تويتر": "ناقشنا للتو مع الرئيس الأمريكي زيادة العقوبات والدعم الدفاعي المحدد والتحالف المناهض للحرب".
وأضاف: "ممتن للولايات المتحدة لدعمها القوي لأوكرانيا
".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من يوم الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.