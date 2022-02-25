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https://arabic.sputniknews.com/20220225/سفينة-ترفع-علم-مولدوفا-طاقمها-روسي-تتعرض-لإطلاق-نار-في-البحر-الأسود-1059148871.html
سفينة ترفع علم مولدوفا طاقمها روسي تتعرض لإطلاق نار في البحر الأسود
سفينة ترفع علم مولدوفا طاقمها روسي تتعرض لإطلاق نار في البحر الأسود
ذكرت الوكالة البحرية في مولدوفا أن ناقلة كيماويات تبحر تحت علم مولدوفا تعرضت لإطلاق نار في البحر الأسود اليوم الجمعة. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T13:11+0000
2022-02-25T13:17+0000
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مولدوفا
البحر الأسود
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وأفادت الوكالة بأن "السفينة ميلينيال سبيريت (ناقلة كيماويات) التي كانت ترفع علم جمهورية مولدوفا، بينما كانت في المياه المحايدة من البحر الأسود أصيبت بقذيفة.ويلاحظ أنه لم يتم تحديد الجانب الذي أطلق النار بعد.وأضافت الوكالة: "اندلع حريق على متن السفينة، ودُمرت المعدات وقوارب النجاة، وغادر طاقم السفينة مرتديًا سترات النجاة فقط. في الوقت الحالي، يتم تنفيذ عمليات الإنقاذ من السفن القريبة. وطاقم السفينة بأكمله من مواطني روسيا".وأكدت الوكالة أنه لا يوجد مواطنون من مولدوفا على متن السفينة. وأن الحادث وقع بالقرب من أوديسا الأوكرانية.ستبلغ الوكالة البحرية عن عملية إنقاذ الطاقم والسفينة.
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مولدوفا, البحر الأسود

سفينة ترفع علم مولدوفا طاقمها روسي تتعرض لإطلاق نار في البحر الأسود

13:11 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 13:17 GMT 25.02.2022)
© Photo / Agenția Navală RMالسفينة ميلينيال سبيريت (ناقلة كيماويات)
السفينة ميلينيال سبيريت (ناقلة كيماويات) - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Photo / Agenția Navală RM
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ذكرت الوكالة البحرية في مولدوفا أن ناقلة كيماويات تبحر تحت علم مولدوفا تعرضت لإطلاق نار في البحر الأسود اليوم الجمعة.
وأفادت الوكالة بأن "السفينة ميلينيال سبيريت (ناقلة كيماويات) التي كانت ترفع علم جمهورية مولدوفا، بينما كانت في المياه المحايدة من البحر الأسود أصيبت بقذيفة.
ويلاحظ أنه لم يتم تحديد الجانب الذي أطلق النار بعد.
وأضافت الوكالة: "اندلع حريق على متن السفينة، ودُمرت المعدات وقوارب النجاة، وغادر طاقم السفينة مرتديًا سترات النجاة فقط. في الوقت الحالي، يتم تنفيذ عمليات الإنقاذ من السفن القريبة. وطاقم السفينة بأكمله من مواطني روسيا".
وأكدت الوكالة أنه لا يوجد مواطنون من مولدوفا على متن السفينة. وأن الحادث وقع بالقرب من أوديسا الأوكرانية.
ستبلغ الوكالة البحرية عن عملية إنقاذ الطاقم والسفينة.
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