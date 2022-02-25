https://arabic.sputniknews.com/20220225/مشاهد-من-ألعاب-فيديو-وأحداث-أخرى-يم-تداولها-على-أنها-لقوات-روسيا-في-أوكرانيا-اعرف-الحقيقة-1059140167.html

مشاهد من ألعاب فيديو وأحداث أخرى يتم تداولها على أنها لقوات روسيا في أوكرانيا... اعرف الحقيقة

مشاهد من ألعاب فيديو وأحداث أخرى يتم تداولها على أنها لقوات روسيا في أوكرانيا... اعرف الحقيقة

بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في دونباس، شرقي أوكرانيا، ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي وأخرى إخبارية فيديوهات غير حقيقية للعملية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-25T10:29+0000

2022-02-25T10:29+0000

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كان أبرز هذه المقاطع، فيديو ما يبدو أنها ومضات دفاعات جوية تنطلق في سماء مدينة ليلا فيما يُسمع دويُّ صفارات إنذار، مع تعليق "شاهد لحظة بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا".وانتشر أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطائرات حربية تحلق في السماء، وجاء في التعليق المرافق "مشاهد مروعة لدخول طائرات روسية حربية مقاتلة المجال الجوي الأوكراني".ومن بين ما تداوله مستخدمو مواقع التواصل، فيديو يدعون أنه يظهر إسقاط طائرة روسية بصاروخ أوكراني، لكنه في الحقيقة يظهر سقوط طائرة في سماء مدينة بنغازي الليبية إبان الثورة على العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.وانتشر فيديو آخر قيل إنه يظهر قصفا روسيا على أوكرانيا، حيث تبدو ومضات وانفجارات في سماء ملتهبة ليلا، مع تعليقات تقول إن الفيديو يصور "قصف روسيا لأوكرانيا"، لكنه في الحقيقة تصميم رقمي منشور قبل أشهر.وتداول مستخدمو مواقع التواصل فيديو آخر، قالوا إنه يظهر إنزالا جويا روسيا في سماء أوكرانيا، لكن الفيديو في الحقيقة منشور على الإنترنت منذ العام 2016.وأوضح المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الهدف من العملية العسكرية الروسية هو منع عسكرة أوكرانيا لأن هذا يشكل تهديدًا للشعب الروسي.وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول أن عدم عسكرة أوكرانيا يعني تصفية وتدمير جيشها: "هذا يعني تحييد القدرات العسكرية التي نمت بشكل كبير مؤخرًا بفضل المشاركات النشطة للدول الأجنبية".وأكد أن الرئيس بوتين هو من يحدد مدة العملية الخاصة لمنع عسكرة أوكرانيا، وهذا يتوقف على مدى فاعليتها وجدواها.

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روسيا, أخبار أوكرانيا