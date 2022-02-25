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https://arabic.sputniknews.com/20220225/مواجهات-بمدينة-الخليل-بعد-مسيرة-في-ذكرى-مجزرة-الحرم-الإبراهيمي-صور-1059154701.html
مواجهات بمدينة الخليل بعد مسيرة في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي... صور
مواجهات بمدينة الخليل بعد مسيرة في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي... صور
اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بعد مسيرة انطلقت في ذكرى مجزرة الحرم... 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T15:00+0000
2022-02-25T15:00+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
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وقد أمطر الجنود الإسرائيليون منطقة باب الزاوية بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، فيما قام الشبان برشق الجنود بالحجارة. وقال مهند الجعبري عضو إقليم حركة "فتح" في الخليل لوكالة "سبوتنيك": " تأتي هذه الذكرى 28 لمجزرة الحرم الابراهيمي في ظروف صعبة، حيث يتصاعد الاستيطان في البلدة القديمة، ويسعى الاحتلال الى فرض واقع جديد، من خلال الحفريات التي تغير من معالم الحرم، وكذلك التضيق على المسلمين ومنع جزء منهم من الدخول الى الصلاة في الحرم، مما يأجج الوضع ويرفع مستوى التصعيد مع الاحتلال".المسيرة التي دعت لها حركة فتح اقليم وسط الخليل، انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الشيخ علي البكاء القريب من باب الزاوية، ورفع المشاركون في المسيرة، الاعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات وطنية، وأخرى تطالب برحيل المستوطنين عن قلب الخليل، ووقف سياسة التميز العنصري. وقال يونس عرار عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: "إنَّ الممارسات الاسرائيلية بحق المواطنين وسكان المناطق المغلقة بحواجز عسكرية إسرائيلية ومن قبل المستوطنين في مدينة الخليل، لن تثني الأهالي عن المقاومة والتصعيد، وأوجه رسالة الى العالم كفى وقوفاً مع الاحتلال، وغض النظر عما يفعله وكفى تجاهلا بحقوق الشعب الفلسطيني".
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم

مواجهات بمدينة الخليل بعد مسيرة في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي... صور

15:00 GMT 25.02.2022
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في مدينة الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي
مواجهات في مدينة الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Ajwad Jradat
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اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، بعد مسيرة انطلقت في ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الـ 28.
وقد أمطر الجنود الإسرائيليون منطقة باب الزاوية بقنابل الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم للغاز المسيل للدموع، فيما قام الشبان برشق الجنود بالحجارة.
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في مدينة الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي
مواجهات في مدينة الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
مواجهات في مدينة الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال مهند الجعبري عضو إقليم حركة "فتح" في الخليل لوكالة "سبوتنيك": " تأتي هذه الذكرى 28 لمجزرة الحرم الابراهيمي في ظروف صعبة، حيث يتصاعد الاستيطان في البلدة القديمة، ويسعى الاحتلال الى فرض واقع جديد، من خلال الحفريات التي تغير من معالم الحرم، وكذلك التضيق على المسلمين ومنع جزء منهم من الدخول الى الصلاة في الحرم، مما يأجج الوضع ويرفع مستوى التصعيد مع الاحتلال".
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في مدينة الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي
مواجهات في مدينة الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
مواجهات في مدينة الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي
© Sputnik . Ajwad Jradat
المسيرة التي دعت لها حركة فتح اقليم وسط الخليل، انطلقت بعد صلاة الجمعة من مسجد الشيخ علي البكاء القريب من باب الزاوية، ورفع المشاركون في المسيرة، الاعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات وطنية، وأخرى تطالب برحيل المستوطنين عن قلب الخليل، ووقف سياسة التميز العنصري.
© Sputnik . Ajwad Jradatمواجهات في مدينة الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي
مواجهات في مدينة الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
مواجهات في مدينة الخليل بعد مسيرة بذكرى مجزرة الحرم الابراهيمي
© Sputnik . Ajwad Jradat
وقال يونس عرار عضو هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: "إنَّ الممارسات الاسرائيلية بحق المواطنين وسكان المناطق المغلقة بحواجز عسكرية إسرائيلية ومن قبل المستوطنين في مدينة الخليل، لن تثني الأهالي عن المقاومة والتصعيد، وأوجه رسالة الى العالم كفى وقوفاً مع الاحتلال، وغض النظر عما يفعله وكفى تجاهلا بحقوق الشعب الفلسطيني".
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