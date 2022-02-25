https://arabic.sputniknews.com/20220225/وزير-الخارجية-الإيراني-نأمل-أن-تحل-الأزمة-الأوكرانية-بالطرق-السياسية-1059158603.html
وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية
وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية
صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن بلاده تأمل أن تحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T16:08+0000
2022-02-25T16:08+0000
2022-02-25T16:09+0000
إيران
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. ونقلت الخارجية الإيرانية في بيان، أن عبد الليهان بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية، العلاقات الثنائية والملف الأوكراني والمفاوضات النووية في فيينا والملف اليمني.ونقل بيان الخارجية، عن عبداللهيان قوله: "إننا نحاول إعادة المواطنين الإيرانيين إلى إيران عبر جيران أوكرانيا".بدوره، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهج الدول الغربية حيال الموضوع الأوكراني، وأكد أن "موسكو تبذل جهودًا جادة لحماية أرواح مواطني الدول الأجنبية ومواطنيها، بما في ذلك المواطنين الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/متحدث-الحكومة-الإيرانية-يدعو-للحوار-والدبلوماسية-لوقف-الاشتباكات-في-أوكرانيا-1059143755.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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إيران, أخبار إيران
وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية
16:08 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 16:09 GMT 25.02.2022) تابعنا عبر
صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن بلاده تأمل أن تحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية.
طهران - سبوتنيك
. ونقلت الخارجية الإيرانية في بيان، أن عبد الليهان بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية، العلاقات الثنائية والملف الأوكراني والمفاوضات النووية في فيينا والملف اليمني.
ونقل بيان الخارجية، عن عبداللهيان قوله: "إننا نحاول إعادة المواطنين الإيرانيين إلى إيران عبر جيران أوكرانيا".
بدوره، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهج الدول الغربية حيال الموضوع الأوكراني، وأكد أن "موسكو تبذل جهودًا جادة لحماية أرواح مواطني الدول الأجنبية ومواطنيها، بما في ذلك المواطنين الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا".