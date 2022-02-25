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وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية
وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية
صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن بلاده تأمل أن تحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية. 25.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-25T16:08+0000
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إيران
أخبار إيران
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طهران - سبوتنيك. ونقلت الخارجية الإيرانية في بيان، أن عبد الليهان بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية، العلاقات الثنائية والملف الأوكراني والمفاوضات النووية في فيينا والملف اليمني.ونقل بيان الخارجية، عن عبداللهيان قوله: "إننا نحاول إعادة المواطنين الإيرانيين إلى إيران عبر جيران أوكرانيا".بدوره، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهج الدول الغربية حيال الموضوع الأوكراني، وأكد أن "موسكو تبذل جهودًا جادة لحماية أرواح مواطني الدول الأجنبية ومواطنيها، بما في ذلك المواطنين الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا".
https://arabic.sputniknews.com/20220225/متحدث-الحكومة-الإيرانية-يدعو-للحوار-والدبلوماسية-لوقف-الاشتباكات-في-أوكرانيا-1059143755.html
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إيران, أخبار إيران

وزير الخارجية الإيراني: نأمل أن تحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية

16:08 GMT 25.02.2022 (تم التحديث: 16:09 GMT 25.02.2022)
© Sputnik . Abedal Kader Albaiوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، لبنان 7 أكتوبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
© Sputnik . Abedal Kader Albai
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صرح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الجمعة، أن بلاده تأمل أن تحل الأزمة الأوكرانية بالطرق السياسية.
طهران - سبوتنيك. ونقلت الخارجية الإيرانية في بيان، أن عبد الليهان بحث مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، خلال مكالمة هاتفية، العلاقات الثنائية والملف الأوكراني والمفاوضات النووية في فيينا والملف اليمني.
الوضع على الحدود بين روسيا و أوكرانيا - قوات الجيش الروسي على الحدود بين شبه جزيرة القرم و أوكرانيا، في أرميانسك 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2022
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11:55 GMT
ونقل بيان الخارجية، عن عبداللهيان قوله: "إننا نحاول إعادة المواطنين الإيرانيين إلى إيران عبر جيران أوكرانيا".
بدوره، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف نهج الدول الغربية حيال الموضوع الأوكراني، وأكد أن "موسكو تبذل جهودًا جادة لحماية أرواح مواطني الدول الأجنبية ومواطنيها، بما في ذلك المواطنين الإيرانيين المقيمين في أوكرانيا".
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