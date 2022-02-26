https://arabic.sputniknews.com/20220226/أمريكا-وألبانيا-تطلبان-عقد-اجتماع-لمجلس-الأمن-بشأن-أوكرانيا-الأحد-1059208885.html

أمريكا وألبانيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا الأحد

أمريكا وألبانيا تطلبان عقد اجتماع لمجلس الأمن بشأن أوكرانيا الأحد

طلبت الولايات المتحدة وألبانيا عقد اجتماع لمجلس الأمن غدًا الأحد، لإجراء تصويت إجرائي على عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول أوكرانيا. 26.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-26T21:09+0000

2022-02-26T21:09+0000

2022-02-26T21:09+0000

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العقوبات الأمريكية ضد روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال مصدر في مجلس الأمن لوكالة "سبوتنيك" إن "الولايات المتحدة وألبانيا طلبتا عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي الأحد لإجراء تصويت إجرائي على طلب عقد جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في أوكرانيا".في سياق متصل، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم السبت، إنه أبلغ فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي عزمه إطلاق حملة لجمع مساعدات إغاثية لأوكرانيا يوم الثلاثاء المقبل، وذلك على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقالت الأمم المتحدة، في بيان إن غوتيريش أبلغ زيلينسكي "تصميم الأمم المتحدة على تعزيز المساعدة الإنسانية لشعب أوكرانيا"، وأبلغه أيضا "أن الأمم المتحدة ستطلق نداء يوم الثلاثاء لتمويل عملياتنا الإنسانية في أوكرانيا".وقال زيلينسكي عبر تويتر إنه طلب من غوتيريش خلال الاتصال الهاتفي "حرمان الدولة المعتدية من حق التصويت في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ووصف الأفعال الروسية بأنها إبادة جماعية بحق شعب أوكرانيا ".هذا وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وتأتي هذه التطورات بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.وأثار قرار الرئيس الروسي على الفور موجة من الإدانات الغربية إضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية كبيرة على موسكو.

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روسيا, العقوبات الأمريكية ضد روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية