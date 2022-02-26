https://arabic.sputniknews.com/20220226/إيران-تعلن-استعدادها-توقيع-اتفاق-نووي-جديد-بشرط-واحد-1059204282.html
إيران تعلن استعدادها توقيع اتفاق نووي جديد بشرط واحد
إيران تعلن استعدادها توقيع اتفاق نووي جديد بشرط واحد
قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده على استعداد للتوصل إلى اتفاق نووي جديد شرط وجود إرادة غربية حقيقية. 26.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-26T18:49+0000
2022-02-26T18:49+0000
2022-02-26T18:49+0000
إيران
أخبار إيران
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وكتب عبد اللهيان على تويتر: "بمراجعة مسودة الاتفاق بجدية... تم توضيح خطوطنا الحمراء للأطراف الغربية. وإننا مستعدون لإبرام اتفاق جيد على الفور إذا أظهروا إرادة حقيقية".وأشار إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مضيفا بأن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري على تواصل ومشوارات مع المبعوث الأوروبي إلى مفاوضات فيينا إنريكي مورا، مشددا على أنه "كلنا نحاول التوصل إلى اتفاق جيد".وتتواصل في فيينا، محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.
إيران
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران
إيران تعلن استعدادها توقيع اتفاق نووي جديد بشرط واحد
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قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده على استعداد للتوصل إلى اتفاق نووي جديد شرط وجود إرادة غربية حقيقية.
وكتب عبد اللهيان على تويتر: "بمراجعة مسودة الاتفاق بجدية... تم توضيح خطوطنا الحمراء للأطراف الغربية. وإننا مستعدون لإبرام اتفاق جيد على الفور إذا أظهروا إرادة حقيقية".
وأشار إلى أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، مضيفا بأن كبير المفاوضين الإيرانيين في الملف النووي علي باقري على تواصل ومشوارات مع المبعوث الأوروبي إلى مفاوضات فيينا
إنريكي مورا، مشددا على أنه "كلنا نحاول التوصل إلى اتفاق جيد".
وتتواصل في فيينا، محادثات مكثفة لإحياء الاتفاق الخاص ببرنامج إيران النووي الموقع في 2015 بين طهران والقوى الدولية الكبرى [الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا]، والذي انسحبت الولايات المتحدة منه بشكل أحادي في أيار/مايو 2018.
وأعادت واشنطن إثر انسحابها من الاتفاق فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة
على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
وتركز طهران خلال المحادثات الجارية حاليا على مسألة رفع العقوبات عنها، وتؤكد أنها لن تقبل باتفاق جديد أو تتعهد بأي التزام أكثر مما ورد في الاتفاق في صيغته الأصلية.